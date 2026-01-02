Monte da Vila quiere ser el jugador número 12 en el derbi copero

De los últimos partidos entre el Unión Grove, hoy CD Grove, y el Villalonga Gonzalo Salgado

Tras años donde la suerte y los resultados deportivos no sonreían, Monte da Vila vuelve a encontrar en su equipo un input para llenar sus gradas. En su segundo año tras la refundación, el CD Grove se enfrentará ante un equipo de Preferente, el Villalonga. “Dous históricos do Salnés, o C.D. Grove e o Villalonga F.C., volvemos vernos as caras nun derbi que había moito tempo que non disfrutabamos”, dice el club en el anuncio del encuentro.

Esta tarde (17 horas), Monte da Vila podrá disfrutar de este partido. El club ha hecho un llamamiento a su afición para que el campo muestre un ambiente de gala. “Obxectivo: bancadas brancas” para así poder “tinguir o estadio coas nosas cores”, se lee en el comunicado. “Non hai escusas. A historia chámanos. Mañá, todos os camiños levan a Monte da Vila. ¡Pola historia, polo escudo e polo futuro!".

Un proyecto nuevo, con gente joven y de la península meca. En sus filas están jugadores como Pichi, procedente del Ribadumia y quien llegó a jugar en Tercera División, o Nico Aguín, que llega desde el Umia y pasó por las categorías inferiores del RC Celta.

En la competición liguera, son segundos con 37 puntos en su grupo de Tercera Futgal pero con el objetivo de pelear el ascenso directo con sus vecinos del Noalla, el único equipo que ha conseguido derrotarlos esta temporada.