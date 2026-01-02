Mi cuenta

Deportes

Jéssica Bouzas cede en su primer partido de la United Cup

La vilagarciana sufrió con el segundo servicio en su enfrentamiento ante Solana Sierra, perdiendo por 1-2 después de conseguir forzar el cuarto set

María Caldas
02/01/2026 17:00
Jéssica Bouzas durante el Open de China
Jéssica Bouzas durante el Open de China
EFE
La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas se estrenó con el equipo español en la United Cup. Un primer partido en el que Bouzas no tuvo la mejor de las suertes, y es que acabó perdiendo ante Solana Sierra por un 1-2 luego de forzar el cuarto set (4-6, 7-5, 0-6).

Lo cierto, es que el equipo español de la United Cup comenzó con mal pie su andadura en la United Cup, torneo que se disputa sobre pista dura en las ciudades australianas de Perth y Sidney, y cayó ante Argentina tras perder los dos encuentros individuales Jaume Munar y Jessica Bouzas contra Sebastián Báez y Solana Sierra y el de dobles mixto Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers contra Guido Andreozzi y María Lourdes Carle.

En el caso de Munar comenzó bien el partido, ganando sus dos primeros servicios en blanco y disponiendo de hasta dos opciones de rotura en su oportunidad inicial al servicio. Sin embargo entregó su saque en el cuarto juego, y, aunque firmó una contrarrotura inmediatamente sin encajar ningún punto, volvió a perder poniendo la pelota en acción en el noveno.

Ya en la segunda manga se sucedieron tres ‘breaks’ consecutivos entre el quinto y el séptimo, dos de ellos consumados por Báez, para terminar llevándose el triunfo por un doble 6-4.

Bouzas, lastrada

Por su parte, Jéssica Bouzas se vio lastrada por sus problemas para ganar puntos con el segundo servicio, estadística en la que firmó un 37%, 14 de 38. Tras perder la primera manga por 6-4, entregando su servicio en blanco en el décimo juego, la vilagarciana fue capaz de sobreponerse a situaciones similar en el segundo y el sexto juegos del segundo set quebrando en el tercero, en el noveno y en el undécimo para un 5-7. Finalmente, en el tercer y definitivo parcial se vio superada por un claro 6-0 que obligaba a determinar todo el un cuarto set.

El primer servicio no pudo salvar a Jéssica Bouzas, que vio cómo Sierra se adelantó de manera contundente para firmar el definitivo 1-2 en la pista dura. La vilagarciana no atraviesa sus mejores horas, y es que lleva sin conseguir la victoria desde el enfrentamiento en Osaka ante la americana Volynets, en el pasado mes de octubre.

De esta manera, España se queda con muy pocas opciones de pasar a la siguiente ronda, al contrario de lo que sucede con Argentina. Ambas deberán disputar al menos un encuentro más, el que les enfrentará al otro rival del grupo, Estados Unidos, que cuenta en sus filas con Taylor Fritz y Coco Gauff.

En dobles mixtos defendieron los colores nacionales Cervantes y Cavalle-Reimers, cediendo en el séptimo juego por un 6-2.

