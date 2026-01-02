Mi cuenta

Año nuevo, ronda nueva: llegan los treintaidosavos de Copa

Este fin de semana se disputarán el grueso de partidos de esta ronda con un derbi entre CD Grove y Vilalonga

Carlos Paz
02/01/2026 07:00
Umia y Vilalonga tendrán que hacer frente este sábado a una nueva ronda de Copa
El 2026 arrancará, a lo largo de este fin de semana, con los treintaidosavos de la Copa Deputación de Pontevedra. En el turno del sábado, el Umia se desplazará hasta A Estrada para enfrentarse, a las 17 horas, ante el Sport Team Estrada. Los de Lino tienen una gran oportunidad para confirmar la buena dinámica con la que despidieron el año, cuando consiguieron vencer al Tyde. A la misma hora, en Monte da Vila tendrá lugar el derbi entre CD Grove y Vilalonga. Un partido especial para los grovenses que, tras su refundación, volverán a acoger un encuentro ante un conjunto de Preferente. El equipo de Roberto Lázaro parte como favorito al enfrentarse a un rival que es segundo en su grupo de Tercera Futgal. Los de Monte da Vila, por su parte, querrán dar la campanada, gracias a su gran plantilla, superando a un rival de mayor categoría. Horas después, en A Seca a las 19:30, el Ribadumia afrontará su eliminatoria ante la SDC Poio.

El domingo, la jornada matinal dará comienzo con el otro equipo participante de Preferente. El Portonovo viajará a casa del San Adrián para disputar esta nueva ronda de copa a las 12 horas. A esa misma hora, el Amanecer hará lo mismo en Agüeiros ante el Campañó. Por la tarde, a las 17, será el turno del San Martín. Los de Pedro Carregal se desplazarán hasta Silleda para enfrentarse al Lamelas

