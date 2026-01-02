Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Altas y bajas: continúa el movimiento en la plantilla del Puebla

Juanma Pérez llega A Alta para completar la portería. Camino contrario toma Pablo Pérez, que causa baja

Carlos Paz
Carlos Paz
02/01/2026 06:00
Los jugadores del Puebla celebran el triunfo
Los jugadores del Puebla celebran el triunfo ante el Sofán
Cedida
El Puebla sigue en la búsqueda de reforzar su plantilla con el objetivo de mantener el gran nivel presentado esta campaña y, por qué no, subir algún escalón más. 

Tras la marcha de Borja Rodríguez, dirección Praíña, de la portería de A Alta, Juanma Pérez llega al Puebla para competir por el puesto con Juan Pérez. El guardameta llega tras una temporada y media en el Praíña SC, que milita en la Primera Futgal. Allí era indiscutible, habiendo jugado los 15 partidos como titular y encajando 21 goles. Un cambio de cromos en las porterías entre ambos conjuntos. “Un porteiro con proxección, axilidade e mocidade para a portería branquiazul”, comenta el club en el anuncio de su llegada. El portero ya ha podido jugar su primer partido con su nuevo club. Lo hizo como titular ante el Lesende en el partido de Copa do Sar, donde vencieron por 0-4

Es un jugador joven, de 21 años que tuvo pasado en el Arosa. Fue parte de la plantilla del División de Honor del cuadro arlequinado en la temporada 2023/2024, disputando 18 partidos como titular, antes de recalar en el Prahiña, su primera experiencia sénior. Así, la portería del Puebla se cierra con la incorporación de este jugador, Juan Pérez y Álvaro Múñiz, jugador del equipo juvenil. 

Siguen las bajas

No todo son altas. A la ya mencionada de Borja Rodríguez, se suma el nombre de Pablo Pérez. El club anunció su marcha el pasado miércoles a través de un comunicado. “Agradecémoslle a súa profesionalidade e traballo durante este tempo, desexándolle a mellor das sortes no seu futuro”, afirman desde el club.

El central de 28 años cierra su segunda etapa en A Alta, a donde había vuelto este verano desde el Cidade de Ribeira. Ya había pasado por las filas de este equipo durante cuatro campañas y media, desde la mitad de la 2016/2017 hasta su marcha en la 2020/2021. 

Ahora, y con solo 523 minutos en su piernas, el jugador ha decidido salir del Puebla. Su destino es el Valiño. Los de Cabo de Cruz militan en la Primera Futgal grupo 5, actualmente en descenso, luchando por mantener la categoría.

