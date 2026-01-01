Fran Doval tomará el relevo en el banquillo de San Pedro

Fran Doval es el elegido para tomar las riendas del Atlético Villalonga cedida

La situación clasificatoria del Atlético Villalonga es delicada. Romina Dadín ha decido dar un paso al lado y presentar su dimisión. Ante este acto, el club ha ido sondeando perfiles hasta encontrar a Francisco Doval.

El, hasta ahora, preparador físico de Atlético Faxilde y Umia, llega a San Pedro con el objetivo de revertir la situación. Una decisión “con el claro objetivo de afrontar con determinación, el tramo decisivo de la temporada”, comunica el club en su anuncio del pasado miércoles. Una decisión “responde exclusivamente a criterios deportivos”, cuenta el club, “buscando dotar al equipo de un nuevo impulso competitivo en un momento clave de la temporada”.

Los primeros contactos se dieron “la semana pasada, recibí un mensaje comentándome que querían hablar conmigo para poder presentarme esta propuesta deportiva”, cuenta el nuevo entrenador, Fran Doval. “Para mí es todo un reto, tanto a nivel personal como deportivo”, comenta. Está contento con la oportunidad y con unas “primeras expectativas bastante positivas”, dice el entrenador. “Tuve la posibilidad de ejecutar el rol de primer entrenador, tanto en categorías formativas como en sénior. Aunque sí que he de reconocer que no fueron como al nivel de la categoría actual”, dice.

Hasta el momento, trabajó en clubes como el Atlético Faxilde y Umia como preparador físico. Además, también fue entrenador de porteros de diferentes clubes de la comarca como Arosa, Umia, Portas, Céltiga y Cambados. Doval tuvo su paso por Pontevedra donde desempeñó la posición de coordinador metodológico y entrenador en el Salgueiriños. Unas experiencias que le permitirán “aumentar las probabilidades de que se realice una muy buena labor por y para el equipo”, afirma el técnico.

Esta tarde tendrá lugar la primera toma de contacto con las jugadoras sobre el césped, “necesito ver en persona cómo están, tanto en el aspecto anímico como futbolístico”. Una primera sesión que le permitirá “realizar un análisis del contexto”, y así “aquellos aspectos que sean positivos, los mantendremos. A otros le daremos una vuelta para mejorarlos, con tal de acercarnos a los objetivos que nos propongamos”.

“La situación es complicada, pero no imposible”, cuenta el técnico, “siempre que haya posibilidades de llegar a los puestos que nos asegure el objetivo de la permanencia, tendremos que aferrarnos a ellas y aprovecharlas al máximo”. “Creo que la plantilla tiene mucho margen de mejora para poder realizar un muy buen papel” siempre con la salvación en el punto de mira.