Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Fran Doval tomará el relevo en el banquillo de San Pedro

Con la renuncia de Romina Dadín, ocupará su sitio en el Atlético Villalonga, así lo anunció el club

Carlos Paz
Carlos Paz
01/01/2026 22:00
descarga (1)
Fran Doval es el elegido para tomar las riendas del Atlético Villalonga 
cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La situación clasificatoria del Atlético Villalonga es delicada. Romina Dadín ha decido dar un paso al lado y presentar su dimisión. Ante este acto, el club ha ido sondeando perfiles hasta encontrar a Francisco Doval

El, hasta ahora, preparador físico de Atlético Faxilde y Umia, llega a San Pedro con el objetivo de revertir la situación. Una decisión “con el claro objetivo de afrontar con determinación, el tramo decisivo de la temporada”, comunica el club en su anuncio del pasado miércoles. Una decisión “responde exclusivamente a criterios deportivos”, cuenta el club, “buscando dotar al equipo de un nuevo impulso competitivo en un momento clave de la temporada”. 

Los primeros contactos se dieron “la semana pasada, recibí un mensaje comentándome que querían hablar conmigo para poder presentarme esta propuesta deportiva”, cuenta el nuevo entrenador, Fran Doval. “Para mí es todo un reto, tanto a nivel personal como deportivo”, comenta. Está contento con la oportunidad y con unas “primeras expectativas bastante positivas”, dice el entrenador. “Tuve la posibilidad de ejecutar el rol de primer entrenador, tanto en categorías formativas como en sénior. Aunque sí que he de reconocer que no fueron como al nivel de la categoría actual”, dice. 

Hasta el momento, trabajó en clubes como el Atlético Faxilde y Umia como preparador físico. Además, también fue entrenador de porteros de diferentes clubes de la comarca como Arosa, Umia, Portas, Céltiga y  Cambados. Doval tuvo su paso por Pontevedra donde desempeñó la posición de coordinador metodológico y entrenador en el Salgueiriños. Unas experiencias que le permitirán “aumentar las probabilidades de que se realice una muy buena labor por y para el equipo”, afirma el técnico. 

Esta tarde tendrá lugar la primera toma de contacto con las jugadoras sobre el césped, “necesito ver en persona cómo están, tanto en el aspecto anímico como futbolístico”. Una primera sesión que le permitirá “realizar un análisis del contexto”, y así “aquellos aspectos que sean positivos, los mantendremos. A otros le daremos una vuelta para mejorarlos, con tal de acercarnos a los objetivos que nos propongamos”. 

“La situación es complicada, pero no imposible”, cuenta el técnico, “siempre que haya posibilidades de llegar a los puestos que nos asegure el objetivo de la permanencia, tendremos que aferrarnos a ellas y aprovecharlas al máximo”. “Creo que la plantilla tiene mucho margen de mejora para poder realizar un muy buen papel” siempre con la salvación en el punto de mira.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de un gato rescatado por la protectora

Doce historias en doce meses: segundas oportunidades en el refugio de Cambados en 2025
Sandra Rey
La futura Estación Marítima de Vilagarcía transformará la fisionomía del muelle de pasajeros

O Ramal, la ampliación de la EDAR y el cuartel, retos principales de O Salnés para 2026
Fátima Frieiro
Cabalgata de Reyes Magos en Vilagarcía 1

Sanxenxo y O Grove preparan la llegada de los Reyes Magos con diferentes actividades infantiles
Sandra Rey
Imagen de archivo del Gran Hotel La Toja

El BNG de O Grove ya tiene nueva fecha para la charla “Recordos da fábrica de xabón” en la Casa A Celestina
Redacción