Romina Dadín durante un partido en San Pedro Gonzalo Salgado

Ya es oficial. Romina Dadín deja de ser entrenadora del Atlético Villalonga. Después de tomar el mando del banquillo el año pasado tras la inesperada salida de Edu González, actual técnico del CD Choco.

La situación actual del equipo no es nada buena, y es que las sanxenxinas se encuentran últimas clasificadas con solo cinco puntos, por lo que salvar la categoría de cara a la segunda vuelta se convierte en todo un reto para quien tome los mandos del Atlético Villalonga.

Romina Dadín llegó al banquillo tras un arduo trabajo en el equipo filial. Este año, tuvo que reconstruir la plantilla con jugadoras de la casa, un proyecto que no está teniendo los resultados esperados.

"He tomado la decisión de no seguir como entrenadora. Es algo meditado y necesario, y es que he antepuesto el bienestar del club por encima de cualquier consideración o interés personal", escribe Romina Dadín en su carta de despedida.

"Han sido meses de mucho trabajo, sacrificio y desgaste, que he asumido con profesionalidad y compromiso, siendo consciente de la responsabilidad que ello implicaba", continúa exponiendo la ya ex entrenadora del club. "El Atlético Villalonga es mucho más que un club para mí. Durante estos cinco años he vivido un proceso de crecimiento impensable, a nivel personal, futbolístico y profesional", señala.

La huella que deja Romina Dadín en el club es totalmente imborrable, especialmente por su gran labor en la base a la hora de crear los equipos que tantas alegrías siguen dando a la entidad. "Me siento muy orgullosa del trabajo realizado y de los éxitos conseguidos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al club, patrocinadores, y a todas las personas colaboradoras por la confianza depositada en mi y por creer en mi capacidad de trabajo, implicación y responsabilidad", dice Dadín.

Ahora, el club trabaja para buscar un sustituto a Romina, y es que el próximo sábado 10 de enero el Atlético Villalonga volverá al verde para recibir en San Pedro al Racing de Santander.