“Tenemos que volver a confiar en nosotros para ganar partidos” dice Mateo Bello

El jugador del Sigaltec confía en poder remontar la mala dinámica para conseguir el objetivo

Carlos Paz
Carlos Paz
29/12/2025 07:00
Mateo Bello con el balón en el partido ante el Obradoiro Ames
Mateo Bello con el balón en el partido ante el Obradoiro Ames
Monica Ferreiros
Mateo Bello (O Grove, 2000) aterrizó esta temporada en el Sara Gómez. Procedente del CB Peixefresco, está encantado en su nuevo hogar. Una temporada complicada en la que confía que el equipo pueda conseguir el objetivo. 

¿Cómo te encuentras de la lesión del último partido? 

Algo tocado pero bien. Fue una rotura de fibras que me tendrá lejos de las pistas un par de semanas. Es mejor ahora en el parón y yo creo que puedo, con algo de suerte, llegar al partido de Rosalía

A nivel de equipo, ¿cómo estáis anímicamente? 

El equipo está bien pero necesitamos volver a esa racha de victorias que teníamos en casa. Hay que volver a coger sensaciones y hay que volver a confiar a nosotros para ganar partidos. 

Venís de tres derrotas consecutivas, dos ante rivales muy directos. ¿Os puede afectar o lo tomáis como un toque de atención? 

Siempre te pude afectar. Esta liga se va a decidir en un par de partidos y caer contra dos que van abajo, que habían ganado poco... te puede condicionar. Pero bueno, necesitamos ganar ocho o nueve partidos para salvarnos y yo creo que estamos en proyección de ganarlos. 

¿Os veis bien para sellar esa permanencia? 

Sí. No tenemos las cosas fáciles, nos falta físico y altura pero somos un equipo joven, con ganas y gente válida para la categoría. Yo creo que sí, haciendo un esfuerzo colectivo podemos conseguirlo. 

¿Es el tamaño uno de los factores que os está mermando a nivel defensivo? 

Sin duda. Al final, el físico en esta liga es clave. Todos los equipos tienen mínimo dos jugadores por encima de los dos metros que son fuertes, grandes y móviles. Nosotros no tenemos esos perfiles y es difícil. Eso nos hace sufrir en el rebote y en los emparejamientos contra rivales más altos que nosotros. Pero intentamos suplirlo con otras cosas. Es cierto que, primero tenemos que ser capaces de defender y de ganar rebotes para hacer daño corriendo. Intentar que el rival no esté cómodo y no juegue al ritmo que quiere. Nos beneficia jugar a otro ritmo, parar cuando queramos, correr cuando queramos... pero, para eso, la clave es que podamos establecer una buena defensa. 

A nivel personal. Llegaste esta temporada a Vilagarcía, ¿cómo te están acogiendo? 

Los chicos del equipo son gente genial. Llegué el primer día y como si fuese de la casa, como si llevase toda la vida. La verdad es que llevo toda la vida enfrentándome a ellos y picándonos en la pista. Al principio, notaba falta de experiencia porque, al final, es su primer año en esta liga pero van cogiéndola poco a poco. 

¿Qué te pide Luís en la pista? 

Un poquito de todo: que organice, que juegue más de interior... Me da igual donde me ponga, disfruto de chocar con los grandes y que me defienda un pequeño. Me encanta que me pida hacer tantas cosas porque eso me exige. 

Estás participando bastante, eres el cuarto con más minutos, ¿estás contento con el cambio? 

En Marín estaba muy contento tanto con los compañeros como en el entrenador. Fueron dos años en los que aprendí mucho pero era otra exigencia. Allí, todo lo que no fuese ganar y no luchar por ascender a LEB Plata era un fracaso. Aquí, vamos partido a partido. Estoy volviendo a disfrutar del baloncesto, jugando cómodo y cambiando ese foco. A nivel mental, estaba siendo duro de llevar en el día a día.

