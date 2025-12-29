Mi cuenta

Diario de Arousa

A Senra baja el telón hasta el próximo día tres de enero

Los benjamines disputaron la última jornada del fin de semana

Carlos Paz
Carlos Paz
29/12/2025 06:25
Una jornada divertida donde los más pequeños disfrutaron de otro tipo de fútbol
Una jornada divertida donde los más pequeños disfrutaron de otro tipo de fútbol
Monica Ferreiros
Tras empezar los prebenjamines con la nueva edición del Arousa Fútbol 7 en A Senra, en un día en el que el Vitoria Guimaraes se proclamó campeón, llegaba el turno de los benjamines

Abrieron la veda el EFB Vilanova ante el Umia “B” en un partido que se llevó el equipo de Barrantes por 3-4. Destacaba en la jornada de hoy la presencia del RC Celta y del RC Deportivo. Los celestes se estrenaron con su equipo A enfrentándose a equipo B del Compostela. El resultado del partido fue favorable a los vigueses (5-3). Por su parte, los coruñeses cayeron derrotados en un primer encuentro ante el Vitoria Guimaraes Negro, llamándose así para diferenciar a los dos conjuntos, por 2-5. Los deportivistas pudieron resarcirse de la derrota tras superar a la SD Cacheiras por tres a siete. 

Umia "B" y Saraiba do Mar realizaron una gran participación, quedándose a las puertas de superar la fase de grupos. Los de Barrantes fueron eliminados por los goles a favor. Mientras que, los de Sanxenxo empataron con el Compos cuando necesitaban la victoria.

 La fase de eliminatorias dio comienzo cerca de las siete con la participación del equipo A del Celta, ambos equipos del Compostela, el Dépor, los dos conjuntos del Vitoria Guimaraes y el Parla FS

Una jornada donde los pequeños pudieron disfrutar del fútbol desde una perspectiva a la que no están acostumbrados. Entre risas, confraternidad y emoción de desenvolvió el torneo. El próximo tres de enero, el torneo vuelve a A Senra con la categoría alevines femeninas.

