Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Boiro y el Céltiga se ganan la licencia para soñar

Ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente, de la tabla de clasificación al el parón navideño, por lo que tendrían acceso a jugar el play-off de ascenso

María Caldas
29/12/2025 08:00
Samu Araújo celebra uno de los goles en Barraña
Samu Araújo celebra uno de los goles en Barraña
Gonzalo Salgado
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El buen hacer del CD Boiro y del Céltiga FC se está viendo reflejado no solo en el verde, sino también en una tabla clasificatoria en la que se apuntalan en la zona noble. Ambos proyectos tienen un nexo en común, y es el laborioso trabajo del equipo humano para la construcción de una plantilla de nivel. 

En el caso del Boiro, la coordinación entre el técnico, José Tizón, y la directiva, así como la eficacia de esta a la hora de negociar con los fichajes solicitados, son una parte importante de un éxito que coloca al Boiro en la cuarta posición de la tabla clasificatoria con 25 puntos, solo uno por debajo del Arosa, tercero.

Facu Moreyra fue el autor del primer gol en Barraña

El Boiro despierta la pesadilla arlequinada

Más información

En el caso del Céltiga FC, el fichaje de Edu Charlín para la dirección deportiva fue un gran aliciente para el entrenador, Luis Carro, con quien trabajó mano a mano para reforzar la plantilla tras el ascenso a Tercera RFEF. Así, los isleños ocupan la quinta posición de la clasificación empatados a 25 puntos con el Boiro. 

Ambos cuadros comenzaron la campaña con el objetivo de mantener la categoría sin pasar apuros, pero la sorpresa fue mayor. Por una parte, en las 15 primeras jornadas, los de Tizón acumulan siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, además de sumar 20 goles a favor y 10 en contra.

El Céltiga se mantiene en la quinta plaza de la clasificación con 25 puntos

Tarde fría, lluviosa y con una victoria de oficio del Céltiga

Más información

La incorporación de jugadores como el delantero Adri Castro, también supuso un antes y un después en el juego de los de Barraña, y es que con estos registros apuntan a ser uno de los equipos que peleen durante toda la temporada por disputar el play-off de ascenso a Segunda RFEF.

El Boiro mostró su mejor cara en el derbi ante el Arosa
El Boiro mostró su mejor cara en el derbi ante el Arosa
Gonzalo Salgado

Barraña no vibra en Segunda desde la pasada temporada 2016/2017, en la que con Fredi Álvarez a los mandos, jugaron en la antigua Segunda División B, a pesar de que consumaron su descenso de nuevo a la anteriormente denominada Tercera División.

Un recién ascendido

Si algo sorprende en una categoría tan competida como la Tercera RFEF es que un equipo recién ascendido llegue a alcanzar los puestos de play-off ya en la primera vuelta, que finaliza el próximo mes de enero. Así, los de Luis Carro llegaron para besar la gloria. 

Los isleños cierran el 2025 mucho mejor de lo que lo empezaron, algo que era difícil tras triunfar en la eliminatoria de ascenso ante la UD Atios. Actualmente, se colocan como quintos clasificados luego de ocho victorias, un empate y seis derrotas en los 15 primeros partidos.

El Céltiga se coloca quinto con 25 puntos
El Céltiga se coloca quinto con 25 puntos
MONICA VILA

Asimismo, el cuadro de Luis Carro suma 23 goles a favor y 15 en contra. El gran acierto ofensivo coloca al Céltiga como el tercer equipo más goleador de la categoría, solo por detrás del Arosa, que lleva 26, y del líder Compostela, que suma 27 tantos. 

Las incorporaciones de perfiles como el de Sobrido o Marcos Blanco, junto con un Adri Rodríguez que es el segundo máximo goleador de Tercera con ocho tantos, solo dos por debajo de Aday (10), hacen que el último tercio del campo isleño sea una auténtica maquinaria de guerra.

Las próximas citas

Estas semanas, los equipos se encuentran en pleno parón navideño, pero el balón volverá a rodar el próximo once de enero. El Céltiga FC regresará de las vacaciones para visitar al Atlético Arteixo en Ponte dos Brozos, mientras que el CD Boiro también pondrá rumbo a A Coruña, en su caso, para visitar al Atlético Montañeros.

La vuelta al Salvador Otero será el 18 de enero, con un derbi ante el Arosa SC, que se coloca tercero con 26 puntos. Los de José Tizón, por su parte, volverán a jugar en Barraña en la misma fecha para enfrentarse a la UD Somozas.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El vial DP-7301, entre las rotondas de O Vilar y Xarás por Frións, el tramo final de la AG-11 y la Avenida de Ferrol son algunos de los viales que registran mayor siniestralidad del municipio

Ribeira abordará la toma de medidas para tratar de reducir la elevada siniestralidad en las calles y carreteras de la localidad
Chechu López
Los Bugis volverá a amenizar la celebración de las campanadas dorneiras

Las campanadas dorneiras anticipadas en Ribeira se celebrarán este miércoles con docenas de almejas
Chechu López
A Pobra mantiene activas las concentraciones en demanda del PAC de tarde

O Barbanza fletará autobuses para desplazarse el 16 de enero a Santiago para participar en una concentración de protesta ante el Sergas
Chechu López
Mateo Bello con el balón en el partido ante el Obradoiro Ames

“Tenemos que volver a confiar en nosotros para ganar partidos” dice Mateo Bello
Carlos Paz