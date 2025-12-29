El Boiro y el Céltiga se ganan la licencia para soñar

Samu Araújo celebra uno de los goles en Barraña Gonzalo Salgado

El buen hacer del CD Boiro y del Céltiga FC se está viendo reflejado no solo en el verde, sino también en una tabla clasificatoria en la que se apuntalan en la zona noble. Ambos proyectos tienen un nexo en común, y es el laborioso trabajo del equipo humano para la construcción de una plantilla de nivel.

En el caso del Boiro, la coordinación entre el técnico, José Tizón, y la directiva, así como la eficacia de esta a la hora de negociar con los fichajes solicitados, son una parte importante de un éxito que coloca al Boiro en la cuarta posición de la tabla clasificatoria con 25 puntos, solo uno por debajo del Arosa, tercero.

El Boiro despierta la pesadilla arlequinada Más información

En el caso del Céltiga FC, el fichaje de Edu Charlín para la dirección deportiva fue un gran aliciente para el entrenador, Luis Carro, con quien trabajó mano a mano para reforzar la plantilla tras el ascenso a Tercera RFEF. Así, los isleños ocupan la quinta posición de la clasificación empatados a 25 puntos con el Boiro.

Ambos cuadros comenzaron la campaña con el objetivo de mantener la categoría sin pasar apuros, pero la sorpresa fue mayor. Por una parte, en las 15 primeras jornadas, los de Tizón acumulan siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, además de sumar 20 goles a favor y 10 en contra.

Tarde fría, lluviosa y con una victoria de oficio del Céltiga Más información

La incorporación de jugadores como el delantero Adri Castro, también supuso un antes y un después en el juego de los de Barraña, y es que con estos registros apuntan a ser uno de los equipos que peleen durante toda la temporada por disputar el play-off de ascenso a Segunda RFEF.

El Boiro mostró su mejor cara en el derbi ante el Arosa Gonzalo Salgado

Barraña no vibra en Segunda desde la pasada temporada 2016/2017, en la que con Fredi Álvarez a los mandos, jugaron en la antigua Segunda División B, a pesar de que consumaron su descenso de nuevo a la anteriormente denominada Tercera División.

Un recién ascendido

Si algo sorprende en una categoría tan competida como la Tercera RFEF es que un equipo recién ascendido llegue a alcanzar los puestos de play-off ya en la primera vuelta, que finaliza el próximo mes de enero. Así, los de Luis Carro llegaron para besar la gloria.

Los isleños cierran el 2025 mucho mejor de lo que lo empezaron, algo que era difícil tras triunfar en la eliminatoria de ascenso ante la UD Atios. Actualmente, se colocan como quintos clasificados luego de ocho victorias, un empate y seis derrotas en los 15 primeros partidos.

El Céltiga se coloca quinto con 25 puntos MONICA VILA

Asimismo, el cuadro de Luis Carro suma 23 goles a favor y 15 en contra. El gran acierto ofensivo coloca al Céltiga como el tercer equipo más goleador de la categoría, solo por detrás del Arosa, que lleva 26, y del líder Compostela, que suma 27 tantos.

Las incorporaciones de perfiles como el de Sobrido o Marcos Blanco, junto con un Adri Rodríguez que es el segundo máximo goleador de Tercera con ocho tantos, solo dos por debajo de Aday (10), hacen que el último tercio del campo isleño sea una auténtica maquinaria de guerra.

Las próximas citas

Estas semanas, los equipos se encuentran en pleno parón navideño, pero el balón volverá a rodar el próximo once de enero. El Céltiga FC regresará de las vacaciones para visitar al Atlético Arteixo en Ponte dos Brozos, mientras que el CD Boiro también pondrá rumbo a A Coruña, en su caso, para visitar al Atlético Montañeros.

La vuelta al Salvador Otero será el 18 de enero, con un derbi ante el Arosa SC, que se coloca tercero con 26 puntos. Los de José Tizón, por su parte, volverán a jugar en Barraña en la misma fecha para enfrentarse a la UD Somozas.