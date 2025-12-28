Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Una calma tensa domina la situación liguera de Puebla y Cidade de Ribeira

Los dos equipos están fuera del descenso pero no pueden quitarle el ojo a esta lucha

Carlos Paz
Carlos Paz
28/12/2025 08:00
Los jugadores del Cidade de Riberia celebrando la victoria ante el Negreira
Los jugadores del Cidade de Riberia celebrando la victoria ante el Negreira
Cedida
El miedo del descenso sobrevuela los campos de A Alta y de Fieiteira. Ambos conjuntos están fuera de los puestos de descenso pero no le quitan el ojo. 

Más cerca de la zona marcada en rojo está el Cidade de Ribeira. Tras el ascenso en la temporada 22/23, han conseguido asentarse en la categoría. La pasada campaña llegaron a pelear por los puestos de play-off. Esta vez, hasta el momento, se sitúan en 13º posición con 17 puntos, a cuatro del Dubra, equipo que marca la zona de descenso. La derrota ante el Dumbría en el tiempo de aumento, les ha impedido distanciarse ante del parón. 

Una de las debilidades del equipo es su fragilidad defensiva que les condena a lucha en esta zona de la tabla. El equipo ha encajado 31 goles, siendo el segundo, empatado con O Val, que más tantos ha recibido. Esta facilidad para encajar contra resta su potencial ofensivo. Los de Manuel Ángel han conseguido ver puerta en 26 ocasiones, unos números de equipo de play-off. Destaca la capacidad de Viturro para el gol, que ya suma siete tantos. 

Tranquilidad en A Pobra

Algo más distendido está el Puebla. Los de A Pobra do Caramiñal se colocan en media tabla: décimos con 20 puntos. Aventajan a la zona de descenso en siete puntos pero se encuentran a diez del San Tirso, que marca los puestos de promoción de ascenso. 

Los jugadores del Puebla celebran la victoria ante el Sofán
Los jugadores del Puebla celebran la victoria ante el Sofán
cedida

Con todo, la permanencia es su principal objetivo ya que son un conjunto recién ascendido a la categoría. Las primeras temporadas en una competición como Preferente no son sencillas pero el Puebla está consiguiendo solventarlo. El equipo de Chofri está demostrando ser muy equilibrado, así lo señalan sus números: 20 goles a favor y 21 en contra.

Han conseguido sumar una victoria importante en la última jornada para dejar atrás los puestos de descenso en este parón. A Alta pudo disfrutar de un 4-0 ante el Sofán, un equipo de los puestos nobles de la tabla. Además, lo hicieron tras dos jornadas consecutivas perdiendo

Ambos conjuntos permanecen atentos al descenso, aunque el margen de puntos les permite ganar oxígeno durante del parón.

