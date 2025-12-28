La igualdad se convierte en el sello de identidad de Segunda

Pablo Rodríguez e Iago Pérez durante el Deiro vs Sanxenxo Cedida

La Segunda Futgal siempre se ha caracterizado por ser una liga donde las distancias son muy cortas. Entre el Sanxenxo, que marca el descenso, y el Romay, que es tercero, tan solo hay once puntos de diferencia. Solo hay un equipo que se distancia en más de dos partidos de su perseguidor: el Monteporreiro. El líder está gobernando con puño de hierro esta competición y suma 11 victorias, un empate y una derrota. Solo el San Adrián en la jornada 3 ha conseguido dejar sin puntos en su casillero a los de Pontevedra. El equipo entrenado por Cuchi aventaja en siete puntos al Ponte Arnelas.

Los de As Chans tienen el reto de complicarle el título de liga a los pontevedreses. Un conjunto que se vio reforzado con jugadores de alto nivel como Ramón, Adri, Ricar o Alex Cores, que vienen de cosechar el ascenso a Tercera RFEF con el Cambados. Sin embargo, en su visita al Municipal de Monteporreiro cayeron por 4-0. Uno de los dos partidos en los que el equipo entrenado por José Ferreiros, más conocido como Maldini, no ha conseguido anotar. Son el equipo más goleador de la competición, con 46 tantos a favor, nueve más que el Monteporreiro. Ricar y Ramón son los jugadores que llevan el peso del ataque, ya que han anotado diez goles cada uno. Miguel Castro los sigue de cerca con 7 tantos.

El play-off al rojo vivo

Tras ellos, tres equipos empatan con 22 puntos: Romay, Atlético Faxilde y Zacande. El equipo de Portas ha conseguido retomar el vuelo, ya que llegó a ser 14º, en descenso, en la jornada seis. Una buena dinámica de resultados les ha permitido dejar atrás los puestos de peligro y adentrarse de lleno en la lucha por los puestos de promoción de ascenso. Además, han consiguiendo un empate ante el Monteporreiro en la última jornada.

Por su parte, el Faxilde lleva toda la competición peleando por esta zona. Hugo Sanmartín ha conseguido mejorar el nivel de su equipo en las últimas semanas y ya suman tres victorias consecutivas. Aunque deberán recibir al líder en la vuelta de Navidad.

Dinámica totalmente opuesta de los pupilos de Ricardo Fernández que llevan dos derrotas consecutivas y ya son tres en cuatro jornadas: ante el Deiro por 1-3 y un doloroso 4-0 en su visita al Soutomaior. Se han caído de la lucha por el ascenso directo, situándose en quinta posición, pero pueden engancharse a ella tras la vuelta del parón con el partido ante el Ponte Arnelas.

Ejemplo de la igualdad de esta liga es el Deiro: tres victorias consecutivas le han permitido distanciarse de los puestos de descenso hasta colocarse a cuatro puntos del play-off. Cayeron por 2-6 en el derbi ante el Ponte Arnelas y desde ese día han contado sus partidos por victorias. La llegada de Juan Rial, procedente del Umia, que ya ha anotado tres goles en cuatro partidos, les ha aportado mordiente en los metros para despegarse de los puestos de peligro.

La permanencia se pone cara

Una zona baja en la que están inmersos tres equipos arousanos: Dorrón, Sanxenxo y Xunventude Sisán. El equipo de O Cruceiro viene de una dura derrota por 7-2 ante el Arnelas pero todavía se distancia en tres puntos de la zona peligrosa gracias a la victoria en el derbi ante el Sanxenxo (5-1) hace tres jornadas. Los de Borja Burgos podrían alcanzar al San Adrián, próximo rival.

La mejoría del Sanxenxo les ha permitido escalar puestos y tener más cerca que nunca los puestos de permanencia. El inicio fue complicado y no lograron puntuar hasta la jornada 6, ya que una alineación indebida les privó del punto cosechado en la jornada uno. El equipo de Juanito suma solo una derrota en los últimos cuatro partidos. Unos resultados que han venido de la mano con la buena racha goleadora de Mateo Parada. El ariete lleva cuatro goles en los últimos cuatro encuentros. En la pasada jornada cosechó una victoria vital ante un rival directo como es el Sisán y sin su goleador en el verde. Los amarillos se fueron al descanso con un 0-3 que hicieron bueno en la segunda parte, a pesar de encajar dos goles.

El Xuventude Sisán, por contra, lleva sin conocer los tres puntos desde la jornada seis, con un empate y seis derrotas en las últimas siete jornadas. La directiva optó por un cambio en el banquillo para dar la vuelta a la mala situación. Sin embargo, la decisión no ha surgido efecto en los resultados. Tras la derrota en A Senra ante A Lama (0-2), Pablo Torres dejó su sitio a Simón Iglesias, entrenador del filial. Desde entonces, todavía no han conocido la victoria y solo han cosechado un empate.