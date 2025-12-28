A Senra vibra con la primera jornada del Arousa Fútbol 7 Indoor

Los prebenjamines se encargaron de estrenar la edición MONICA VILA

El Complejo Deportivo de A Senra levantó el telón para acoger la nueva edición del Arousa Fútbol 7 Indoor. Un torneo en el que los más pequeños disfrutan de la hierba sintética de Ribadumia durante el fin de semana. Los primeros en estrenar la edición fueron los combinados prebenjamines, que desde bien temprano llenaron el pabellón de A Senra.

El CD Ribadumia fue el encargado de disputar el primer partido, contra un Caldas CF que goleó por 0-8. El Xuventude Oroso tampoco corrió suerte ante el Saraiba do Mar, cayendo por 6-3. Por otro lado, la EFB Vilanova llegó pisando fuerte, goleando en su primer partido de la jornada por 8-3 ante el Umia CF B.

El Umia fue uno de los equipos que primero se mostró en A Senra MONICA VILA

La mañana se decidió por goleadas, como la del Umia CF A al CD Unión por siete a cero. Tras un descanso, el CD Ribadumia volvió a la acción. Esta vez para conseguir su primera victoria con un 3-2 ante el Saraiba do Mar.

Por su parte, los pequeños del Caldas CF olvidaron la primera derrota de la mañana al vencer al UD Santa Mariña por tres a dos. Sin duda, la goleada de la jornada la firmó el partido entre el Umia CF B y el Casa Paco, en el que los visitantes metieron nada menos que 19 goles, y los de Barrantes, cuatro.

Tras la actuación de los prebenjamines, hoy será el turno de los benjamines MONICA VILA

Si por algo se caracteriza el Arousa Fútbol 7 Indoor es por la afluencia de sus gradas, repletas de espectadores que animaron a los más pequeños durante toda la primera e intensa jornada en A Senra, dónde de nuevo el deporte y la diversión volvieron a ser los grandes protagonistas.

Las gradas de A Senra se fueron llenado durante toda la primera jornada MONICA VILA

Durante el día de hoy será el turno de los equipos benjamines, que cuentan con un grupo más que la categoría prebenjamín, y en el que se encuadran equipos como el RC Celta de Vigo o el RC Deportivo. Los celestes se estrenarán con el enfrentamiento ante la SD Compsotela, y los coruñeses al Vitoria Guimaraes.