Los equipos arousanos de Preferente ya empiezan a sacar la calculadora

Guillán con el balón mientras es presionado por Eloy y Moncho Gonzalo Salgado

Las cuentas de Preferente Sur no dan el mismo resultado a todos los equipos arousanos, que afrontan las vacaciones navideñas con ganas de volver a pisar el verde. Durante la primera vuelta, de los objetivos marcados a principio de temporada, solo el Portonovo parece impulsarse hacia ellos en el 2026.

Por un lado, el Umia CF es el equipo que más cuesta arriba tiene la segunda vuelta, y es que el cuadro de Lino González se coloca último clasificado con nueve puntos, a ocho de salir de la zona marcada en rojo. En los 16 primeros partidos de Preferente Sur, el cuadro de Barrantes solo ha conseguido sumar dos victorias, la última de ellas en la jornada número 16 para cerrar el 2025. Acumulan también tres empates y la dolorosa cifra de once derrotas, así como 12 goles a favor y 29 en contra. Unas cifras que dejan a los de Barrantes al abismo del descenso a Primera Futgal, categoría que abandonaron hace ahora dos temporadas. Los de Lino González volverán a la acción una vez terminadas las fiestas con la visita a un CD Beluso que busca marcar cada vez más las distancias con los puestos más bajos de la tabla.

En San Pedro están enderezando el rumbo. Se fue Sera y llegó un viejo conocido, Roberto Lázaro. Con él en el banquillo suman dos victorias, un empate y dos derrotas. El Villalonga se coloca en décima posición con 21 puntos. La mira está puesta en el play-off pero el empate en casa ante el Choco les deja a cinco puntos del descenso y a siete de los puestos de promoción. Tras las vacaciones, viajarán hasta Porriño para enfrentarse a un rival directo. Una buena piedra para ver si se pueden aproximar al objetivo.

Más cerca está el Portonovo. Los de Minso supieron darle la vuelta a la tortilla y enderezar una situación que era muy complicada, cuando llegaron a encadenar diez jornadas sin conocer la sensación de sumar tres puntos. Los de Baltar eran penúltimos en la jornada 10 con 7 puntos. Tras seis victorias consecutivas, se colocan en octava posición con 25 puntos, a sólo tres del play-off. Salieron vencedores ante rivales de entidad como el Cultural Areas, Valladares y, sobre todo, Atios a domicilio. Su objetivo, dicen, está fijado en la permanencia pero ya están asomando la cabeza en los puestos altos.

Situaciones y estados de forma muy diferentes que tendrán que enfrentar a la vueltas de las Navidades aunque, primero, tendrán que disputar una nueva ronda de Copa.