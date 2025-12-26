Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El CD Boiro inicia la segunda campaña de socios

La directiva espera recuperar a esos aficionados que vibran con el equipo pero que no acuden a Barraña

María Caldas
26/12/2025 18:00
Los jugadores del Boiro en el último partido
Los jugadores del Boiro en el último partido
Gonzalo Salgado
El CD Boiro pone en marcha la campaña de socios para la segunda vuelta de la temporada 2025/2026. "Co lema “O teu alento importa” pretendemos seguir sumando á causa a máis aficionados. Este abono de inverno, inclúe ademáis, o último partido da primeira volta que se xogará o día 18 de xaneiro en Barraña, contra a UD Somozas", dicen desde el club. 

"Dende a directiva do CD Boiro, pretendemos recuperar aqueles aficionados que están sentindo e vibrando co equipo dende fora, pero sin vir a Barraña", señalan desde la entidad. 

El carnet de adulto tendrá un coste de 50 euros, el de matrimonio de 80, y el de peñas y jubiliados 45. Por el apartado Sub 23, el abono costará 25 euros, y el Sub 18 tendrá un precio de 15. La reserva de asiento serán 10 euros.

