El CD Boiro inicia la segunda campaña de socios

El CD Boiro pone en marcha la campaña de socios para la segunda vuelta de la temporada 2025/2026. "Co lema “O teu alento importa” pretendemos seguir sumando á causa a máis aficionados. Este abono de inverno, inclúe ademáis, o último partido da primeira volta que se xogará o día 18 de xaneiro en Barraña, contra a UD Somozas", dicen desde el club.

"Dende a directiva do CD Boiro, pretendemos recuperar aqueles aficionados que están sentindo e vibrando co equipo dende fora, pero sin vir a Barraña", señalan desde la entidad.

El carnet de adulto tendrá un coste de 50 euros, el de matrimonio de 80, y el de peñas y jubiliados 45. Por el apartado Sub 23, el abono costará 25 euros, y el Sub 18 tendrá un precio de 15. La reserva de asiento serán 10 euros.