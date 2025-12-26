Mi cuenta

Diario de Arousa

“Creo que tenemos equipo para mucho más”, dice Chiño

El Puebla FC se sitúa en décimo lugar en la clasificación pero su delantero, que ya ha anotado cinco goles, espera que puedan escalar más puestos

Carlos Paz
Carlos Paz
26/12/2025 21:00
Chiño con el balón en el partido contra el Negreira
Chiño con el balón en el partido contra el Negreira
Cedida
Ser un recién ascendido siempre cuesta, aunque parezca que el Puebla es la excepción. Son décimos en el grupo norte de Preferente con 20 puntos, situados en una zona tranquila, con siete puntos de distancia sobre el descenso, marcado por el Dubra. Un equipo “que va de menos a más, que es lo importante”, asegura Joaquín Bertua, más conocido como Chiño. “No tuvimos toda la suerte del mundo, con varias lesiones y partidos en los que mereces más”, dice. “Cuando tienes ocasiones y no se materializan, casi siempre pasa factura”, lamenta.

El delantero ya suma cinco goles, el máximo goleador del equipo, aunque “podría haber metido alguno más”, comenta. Está siendo indiscutible para Chofri en la punta de ataque, sumando 1.318 minutos en 15 partidos, todos como titular. Todo esto, siendo nuevo en el equipo. Llegó a A Alta este verano procedente del Lalín y dice que “a nivel personal, me siento bastante bien y estamos compitiendo”. 

Chiño viene de anotar dos goles en el partido de la pasada jornada ante el Sofán. “Empezamos ganando, que siempre es importante, y aguantar hasta el descanso nos dio mucha confianza”. Un partido que se puso de cara con un gol suyo que abrió la lata. “Nos encontramos el segundo rápido y, luego, los dos últimos ya fueron porque ellos tenían que arriesgar yendo al ataque”. El tercero, que sentenciaba el encuentro, también fue obra del punta. “Necesitábamos esos tres puntos antes del parón”, comenta. Victoria necesaria después de perder por 4-1 ante su antiguo equipo, el Lalín: “esperábamos que nos saliera otro partido, la verdad. Fue un mal partido de todos”. Un golpe duro tras realizar “dos buenos partidos contra Betanzos y Negreira”. Con todo, el Puebla está superando las expectativas con su posición en la tabla “el objetivo es conseguir lo más rápido posible los puntos de la salvación”. 

El ariete es ambicioso: “creo y confío que tenemos equipo para mucho más”, afirma que con “suerte con las lesiones” son capaces de “hacer una segunda vuelta mucho mejor que la primera”, concluye el delantero del Puebla.

Cambios en la plantilla

El Puebla anunció este miércoles la baja del guardameta Borja Rodríguez. "Un xogador moi querido e que contribuiu destacadamente ao ascenso do equipo a Preferente Futgal", contaba el club en el comunicado. La pasada campaña jugó 22 partidos, sumando 1.980 minutos. Este año, su situación cambió y participó solo en cuatro partidos esta temporada, perdiendo su sitio a manos de Juan Pérez, que llegó este verano desde el Boiro. 

El club expresó “a nosa máxima gratitude e aprecio persoal” a un jugador que estuvo dos temporadas, más media de esta, en el equipo de A Alta. También quisieron agradecerle la “entrega e simpatía durante o tempo no que formou parte do noso equipo".

La portería del Puebla queda ahora en manos de Juan Pérez, asentado como titular. Además, el portero del equipo juvenil, Álvaro Múñiz, ya estuvo en la convocatoria ante el Sofán en la última jornada. 

