Boiro recibe con honores a Desi y Natalia tras conseguir medallas de plata en el Campeonato de España

Desi Rivadulla durante la recepción en el Concello de Boiro Cedida

El Costado Taekwondo Boiro no deja de cosechar y celebrar éxitos a nivel nacional. Esta vez, fueron las deportistas Desi Rivadulla y Natalia Vázquez, quienes consiguieron la medalla de plata en sus categorías en el Campeonato de España por clubes celebrado en La Nucía, a principios de este mes de diciembre.

El Concello de Boiro recibió a ambas deportistas el pasado miércoles para galardonarlas tras este hito. Desi consiguió el segundo puesto en la categoría sénior mientras que Natalia lo hizo en la categoría máster. El alcalde de la localidad, José Ramón Romero, acogió a las deportistas en el Concello para reconocerlas por su trabajo y felicitarlas por sus logros.

Natalia Vázquez en la recepción realizada por el Concello de Boiro Cedida

“Años de constancia, compromiso y una dedicación silenciosa que hoy vuelve a dar sus frutos sobre el tatami”, afirma el club en su comunicado. Ambas deportistas llevan más de 15 años en el Costado y, ahora, su trabajo se ve reconocido con estas medallas de plata.

"La entidad se enorgullece de acompañarlas en este largo camino y celebra con emoción este nuevo hito”, dicen. Un resultado que demuestra el extraordinario trabajo que se está realizando desde los tatamis boirenses.