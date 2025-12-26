A Senra levanta el telón para una nueva edición del Arousa Fútbol 7 Indoor

Las autoridades durante la presentación de la prueba MONICA VILA

Ribadumia vuelve a ser capital del deporte con la celebración de Arousa Fútbol 7 Indoor. El torneo vuelve a reunir un año más a distintos prebenjamines y benjamines en el Complejo Deportivo da Senra, ya que el pabellón cuenta con hierba sintética, colocada para disputar la competición.

Un formato tradicional para equipos que buscan una experiencia distinta. Durante el día de hoy serán los prebenjamines los encargados de inaugurar la nueva edición del torneo.

En la categoría prebenjamín se encuentran tres grupos, A, B y C. Por un lado, en el grupo A están CD Ribadumia, Caldas CF, Saraiba do Mar, ED Xuventude Oroso, y UD Santa Mariña A. En el grupo B se encuadran el EFB Vilanova, Umia CF B, ED Val Miñor, Bertamiráns FC y Grupo Casa Paco 81. Por último, en el C se colocan el Umia CF A, CD Unión, Alto do Vento FS y Vitoria Guimaraes.

El torneo se inaugurará con la disputa del CD Ribadumia VS Caldas CF, que comenzará a las 9:30 horas. Se estarán disputando partidos hasta las 13:30 horas, cuando se hará un descanso para comer. La jornada de tarde se reanudará a las 15:30 horas, con el duelo entre UD Santa Mariña y CD Ribadumia, hasta las 21:30 horas, momento en el que se disputará la gran final.

Mañana será el turno de la categoría benjamín, que consta de cuatro grupos. Por un lado, en el grupo A están el EFB Vilanova, el Umia CF B, el RC Celta A, y la SD Compostela B. En el grupo B se encuentran el Umia CF A, Saraiba do Mar, SD Compostela A y UD Santa Mariña A. En el C se enmarcan RC Deportivo, Vitoria Guimaraes, SD Cacheiras, y UD Santa Mariña B. El último grupo está formado por Vitoria Guimaraes Blanco, RC Celta B, Parla FS y Alto do Vento FS.

Además, el próximo tres de enero será el turno de la categoría alevín femenino. “Sabemos que moitos nenos ansían voltar xa dende a edición pasada”, comenta Alberto Diz, miembro de la organización del Arousa Fútbol 7 Indoor. “Queremos agradecer a man que nos brinda o Concello de Ribadumia para poder facer este torneo”, señala.