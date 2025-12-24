Iván Villar: “Mara recibió la llamada con mucha ilusión”

Mara, la primera desde arraba a la derecha, con sus compañeras Cedida

Mara Villar acaba de llegar a casa tras un fin de semana especial para ella. La jugadora infantil del Cortegada fue seleccionada para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Vitoria. Una experiencia “de vida muy buena” donde “jugó más de lo que nos esperábamos”, asegura su padre, Iván Villar, una de las caras más reconocibles del baloncesto en Vilagarcía.

Mara llegó a estar desencantada con el baloncesto pero se sentía “algo condicionada por nosotros”. Además, “esto de las selecciones no le llamaba”. Sin embargo, con los años ha ido cambiando la perspectiva: “ahora le encanta, quiere entrenar lo máximo posible y doblar con varios equipos”. Unas ganas que llegaron con el cambio físico que experimentó: “ahora se nota que destaca, es más grande y tiene buena coordinación”. La llamada la recibió “con ilusión” aunque hace dos años “seguro que dudaría más”. “Tienen un buen grupo y eso también le animó”, dice Iván. Mara ya estaba entrenando con el combinado autonómico aunque “no esperábamos que pasase el segundo corte”, declara su padre. Incluso, “ella también estaba preparada por si no entraba”. Al final, consiguió estar en la convocatoria final y disputar el torneo.

Su familia ha estado siempre ligada al baloncesto. Su padre y su madre, Miriam Herrera, han sido jugadores de baloncesto. Ahora su legado continúa a través de Mara. “A Miriam le hacía ilusión porque ella fue campeona de España con la selección catalana en infantil y en cadete”, es decir, el mismo torneo que Mara ha disputado con Galicia este fin de semana. Cuenta, entre risas, que “me decía que, si se quedaba fuera lo iba a pasar mal y, cuando entró, se alegró más ella que Mara”.

Sin embargo, sus antecedentes familiares pueden llegar a ser contraproducentes aunque “nosotros siempre le hemos dicho que disfrutase. Incluso, cuando ella estaba más desapegada del baloncesto le dijimos que podía hacer otro deporte”. Con todo, “ella es consciente pero, a pesar de tener trece años, ella lo lleva muy bien”, cuenta Iván.