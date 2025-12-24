Dani Otero: “Esperamos necesitar unha grúa para levar todo o donado”
O campo de A Bouza acollerá este sábado un torneo solidario organizado polo equipo de veteranos do Umia
O sábado será un día diferente e especial no municipal de A Bouza. O recinto acollerá un torneo solidario organizado polo equipo de Veteranos do Umia. “A idea nace de varios compañeiros que preguntábamos que facer nestas datas porque non tiñamos partidos” declarou o delegado do equipo, Dani Otero. “Fai uns anos xa colaboráramos con Amigos de Galicia e decidimos volver a facelo”.
No campo municipal farase unha recollida de alimentos non perecedoiros e xoguetes que serán donados á Fundación Amigos de Galicia. A súa representante, Marta Cousiño confirmou que a recollida “vai dirixida ás familias do Salnés”. Ademais, mostrou o seu agradecemento “por contar con nós un ano máis para este recollida”.
Neste torneo participarán o clube organizador, o equipo de veteranos do Umia; o Castrelo Veteranos, o Xuventude Sisán máis o Beiramar. “Falamos cos presidentes dos equipos e facilitaron que os seus equipos puideran vir. Todos estaban dispostos a achegar o seu gran de area”, comentou o delegado do Umia. Ademais, son clubes “que xa participaron máis veces noutras accións”, afirmaba o alcalde de Ribadumia, David Castro.
Os encontros comezarán ás 16 horas co partido entre o Xuv. Sisán e o Beiramar. Ao rematar, enfrontaránse o Umia Veteranos ante os veteranos de Castrelo. Os gañadores dos encontros disputarán un último partido. Con todo, “non haberá gañadores nin perdedores” xa que o obxectivo é “que o pasemos ben e facer un bo traballo”, comentou o delegado. Dani Otero espera que “o campo quede pequeno e que necesitemos unha grúa para levar todo”.
O rexedor da localidade declarou estar “moi agradecido por este tipo de labores sociais” e insiste en que “desde o Concello sempre estaremos a disposición de colaborar nestas accións” xa que son iniciativas que “pensan no conxunto da sociedade e en axudar aos menos favorecidos”.