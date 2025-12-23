Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El ITF Junior: “un caramelo tentador, que seguiremos defendiendo”, asegura Paco Hernández

El presidente del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo afirmó que "hay quien está buscando excusas para llevárselo de Sanxenxo"

Carlos Paz
Carlos Paz
23/12/2025 22:00
Paco Hernández, Marcos Guisasola y Antón Hernández
Paco Hernández, Marcos Guisasola y Antón Hernández
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

En un tradicional café celebrado en la mañana del martes en Pontevedra, el presidente del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, Paco Hernández, declaró que Sanxenxo tiene “un caramelo muy tentador, que seguiremos defendiendo”. Así se refirió al ITF World Tennis Tour Juniors, un reconocido torneo de tenis disputado en La Cultural por el que han pasado las figuras más relevantes del tenis actual. “Sin duda alguna, el evento más importante que celebramos cada año”, aseguró el presidente, con tanto éxito y repercusión mundial que hay quien está buscando excusas para llevárselo de Sanxenxo, fijando ese bombardeo en el condicionante meteorológico al disputarse al aire libre en las pistas de GreenSet”, afirmaba. Es una competición que acapara la atención de aquellos deportistas que están a un salto del profesionalismo. Junto a la Escuela de Juan Carlos Ferrero son los dos únicos torneos de este nivel que se disputan en España.

Además, el gerente de La Cultural, Antón Hernández, adelantaba la incorporación de “un torneo nacional de Pickleball”, así como del “Round Robin en el Internacional Cadete” para la agenda deportiva de este año 2026. 

El concejal de deportes del municipio, Marcos Guisasola, agradeció “la celebración de estos torneos que hacen que Sanxenxo se mantenga activo en lo deportivo todo el año”.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Recreación de la futura instalación, en imagen de una consultora que elaboró un informe sobre esta iniciativa

Vilanova licita la segunda fase del talaso por 1,5 millones de euros
Beni Yáñez
Pepa Jiménez en su escaparate

Las últimas navidades de la Joyería Jiménez: "Les doy las gracias a mis clientes y espero que guarden un buen recuerdo de mí"
Olalla Bouza
DSC_0400

El alumnado del CODI y del Aula CeMIT se une en una xuntanza de Nadal para celebrar las fiestas
Fátima Pérez
Un momento del desfile de esta tarde, en el municipio insular

A Illa recibe la Navidad con desfile y fiesta de las luces
Redacción