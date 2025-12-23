El ITF Junior: “un caramelo tentador, que seguiremos defendiendo”, asegura Paco Hernández

Paco Hernández, Marcos Guisasola y Antón Hernández Cedida

En un tradicional café celebrado en la mañana del martes en Pontevedra, el presidente del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, Paco Hernández, declaró que Sanxenxo tiene “un caramelo muy tentador, que seguiremos defendiendo”. Así se refirió al ITF World Tennis Tour Juniors, un reconocido torneo de tenis disputado en La Cultural por el que han pasado las figuras más relevantes del tenis actual. “Sin duda alguna, el evento más importante que celebramos cada año”, aseguró el presidente, con tanto éxito y repercusión mundial que hay quien está buscando excusas para llevárselo de Sanxenxo, fijando ese bombardeo en el condicionante meteorológico al disputarse al aire libre en las pistas de GreenSet”, afirmaba. Es una competición que acapara la atención de aquellos deportistas que están a un salto del profesionalismo. Junto a la Escuela de Juan Carlos Ferrero son los dos únicos torneos de este nivel que se disputan en España.

Además, el gerente de La Cultural, Antón Hernández, adelantaba la incorporación de “un torneo nacional de Pickleball”, así como del “Round Robin en el Internacional Cadete” para la agenda deportiva de este año 2026.

El concejal de deportes del municipio, Marcos Guisasola, agradeció “la celebración de estos torneos que hacen que Sanxenxo se mantenga activo en lo deportivo todo el año”.