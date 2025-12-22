Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Portonovo y Umia hacen los deberes antes del parón sumando sus respectivas victorias

Ambos conjuntos se hicieron con los tres puntos en casa. Los de Baltar suman seis seguidas y los de Barrantes vuelven a vencer tras trece jornadas

Carlos Paz
Carlos Paz
22/12/2025 06:30
Portonovo y Umia consiguieron ganar sus partidos
Portonovo y Umia consiguieron ganar sus partidos
Gonzalo Salgado
El Portonovo no quiere que llegue el parón. Son seis victorias consecutivas y mostrando una línea ascendente. Ante el Alertanavia fue superior y consiguió encarrillar el partido en la primera mitad. 

Empezó con ganas el equipo de Minso, inclinando el campo hacia la portería contraria. En el minuto 5 llegaría la primera ocasión con un remate de Dieguito a centro de Juan. El propio lateral fue quien abrió la lata con centro que se envenenó y acabó en la red. De lateral a lateral. El segundo fue obra de Eloy Rosal que enganchó el balón desde fuera del área para hacer el 2-0

En la segunda parte, el Portonovo controló el partido e, incluso, Lezcano pudo aumentar la ventaja en dos ocasiones. Al final, el equipo de Baltar sumó su sexta victoria consecutiva y se coloca 8º con 25 puntos, a 3 del play-off.

Segunda victoria para el Umia

Trece jornadas tuvieron que pasar para que el Umia vuelva a saborear la victoria. Un partido complicado ante un Antela que estaba mirando al play-off. 

El partido comenzó parejo, con los dos equipos pugnando por el balón. Como siempre en A Bouza, el partido se movió en el escenario del juego directo y balón aéreo. En una de estas acciones, llegó el gol del equipo local. Una buena secuencia de pases por banda derecha acabó con Cavani centrando hacia Guillán. El balón, rechazado por la defensa, cayó muerto en el segundo palo y, allí, apareció Jonny, que enganchó el balón de volea y puso el primero y único gol en el electrónico. Pudo aumentar la brecha el Umia en la primera parte, tras una buena carrera de Cavani, que recortó y enfundó, pero su disparo fue blocado por Bruno. 

En la segunda parte, el Umia consiguió neutralizar los ataques de un Antela, que llevó la iniciativa del encuentro. Sin embargo, Eloy y el buen hacer defensivo del conjunto de Lino negaron el empate al equipo visitante. 

Una victoria que supone la segunda para el equipo de Barrantes. Siguen colistas, con 9 puntos a ocho del Cented Academy, quien marca la salvación. Con todo, son tres puntos que inyectan ánimo en el vestuario.

