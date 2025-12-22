O municipal de Baño acolle o primeiro Torneo Internacional de Nadal organizado polo Cordeiro
Máis dunha trintena de equipos de categorías prebenxamín e benxamín dánse cita en Valga para esta competición
O campo municipal de Baño está a acoller a primeira edición do Torneo Internacional de Nadal. O Cordeiro CF foi quen organizou este torneo que cita a trinta e tres equipos no terreo de xogo. Nos campos hai representación tanto galega como portuguesa.
Esta xornada inaugural congregou a máis de mil persoas no campo. Entre elas, estiveron presentes o alcalde de Valga, José María Bello, e os concelleiros, Carmen Gómez e Álvaro Fernández. “É un orgullo para o noso concello acoller este torneo internacional con equipos punteiros”, declarou o rexedor local. Tamén estivo presente o presidente da Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, que recalcaba “a importancia da promoción do fútbol base por parte dos clubs”.
Por parte do club local, asistiu ao acto o presidente do Cordeiro, José Ramón Seco, quen foi felicitado por “traer a Valga canteiras de primeiro nivel, con equipos coma o Deportivo, o Celta ou os portugueses Braga e Vitoria de Guimarães”.
A competición consta de 17 equipos benxamíns: CD Calasanz, Fabril FC, RC Deportivo, SD Compostela, Bertamiráns FC, RC Celta, SC Braga, Vitória SC (con dous equipos), Arosa SC, CIM Ferrol, Pabellón CF, At. Coruña, UD Santa Mariña, Xuventude Oroso, Pontevedra CF e Victoria CF.
Na categoría prebenxamín son 16 equipos: CD Conxo, ED Val Miñor, UD Santa Mariña, CD Calasanz, dous equipos do Vitória SC, ED Barbadás, SC Braga, EF Lalín, SD Villestro, CIM Ferrol, Pontevedra CF, Victoria CF, Bertamiráns FC, AD Vila do Corpus e Xuventude Oroso.
O torneo deu o seu pistoletazo de saída coa categoría benxamín, que tivo lugar ao longo do día, cos encontros entre CD Conxo e ED Val Miñor así como Victoria FC ante EF Lalín. A quenda para os equipos benxamíns será durante o martes. En definitiva, serán 530 rapaces que porán as súas botas no terreo de xogo do municipal de Baño.