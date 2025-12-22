Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

O municipal de Baño acolle o primeiro Torneo Internacional de Nadal organizado polo Cordeiro

Máis dunha trintena de equipos de categorías prebenxamín e benxamín dánse cita en Valga para esta competición

Carlos Paz
Carlos Paz
22/12/2025 18:12
Una acción en el partido entre Deportivo y UD Santa Mariña
Una acción en el partido entre Deportivo y UD Santa Mariña
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

O campo municipal de Baño está a acoller a primeira edición do Torneo Internacional de Nadal. O Cordeiro CF foi quen organizou este torneo que cita a trinta e tres equipos no terreo de xogo. Nos campos hai representación tanto galega como portuguesa

Esta xornada inaugural congregou a máis de mil persoas no campo. Entre elas, estiveron presentes o alcalde de Valga, José María Bello, e os concelleiros, Carmen Gómez e Álvaro Fernández. “É un orgullo para o noso concello acoller este torneo internacional con equipos punteiros”, declarou o rexedor local. Tamén estivo presente o presidente da Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, que recalcaba “a importancia da promoción do fútbol base por parte dos clubs”. 

Por parte do club local, asistiu ao acto o presidente do Cordeiro, José Ramón Seco, quen foi felicitado por “traer a Valga canteiras de primeiro nivel, con equipos coma o Deportivo, o Celta ou os portugueses Braga e Vitoria de Guimarães”. 

A competición consta de 17 equipos benxamíns: CD Calasanz, Fabril FC, RC Deportivo, SD Compostela, Bertamiráns FC, RC Celta, SC Braga, Vitória SC (con dous equipos), Arosa SC, CIM Ferrol, Pabellón CF, At. Coruña, UD Santa Mariña, Xuventude Oroso, Pontevedra CF e Victoria CF. 

Na categoría prebenxamín son 16 equipos: CD Conxo, ED Val Miñor, UD Santa Mariña, CD Calasanz, dous equipos do Vitória SC, ED Barbadás, SC Braga, EF Lalín, SD Villestro, CIM Ferrol, Pontevedra CF, Victoria CF, Bertamiráns FC, AD Vila do Corpus e Xuventude Oroso.

O torneo deu o seu pistoletazo de saída coa categoría benxamín, que tivo lugar ao longo do día, cos encontros entre CD Conxo e ED Val Miñor así como Victoria FC ante EF Lalín. A quenda para os equipos benxamíns será durante o martes. En definitiva, serán 530 rapaces que porán as súas botas no terreo de xogo do municipal de Baño.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Ester Alonso y su padre, propietarios de la Cafetería Quico

El Tercer Premio de la lotería vuelve a la Cafetería Quico en Cuntis, donde ya se repartieron millones
Fátima Pérez
El lotero portando el número que corresponde al Quinto premio

Sanxenxo reparte 60.000 euros al vender diez décimos de un Quinto
C. Hierro
La Aldea de Nadal de Clara Campoamor es uno de los atractivos de estas fechas en Vilagarcía

Magia en la biblioteca, talleres y música tradicional: El menú navideño de Vilagarcía para la jornada del martes
Fátima Frieiro
Presentación del evento

Ribeira inicia el 2026 con la VII Milla-Andaina Solidaria Heroínas de Sálvora a favor de la Ágape
Sandra Rey