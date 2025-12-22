Mi cuenta

Diario de Arousa

La lluvia hace mella y moja la pólvora del Villalonga

A pesar de las ocasiones claras, los de San Pedro no estuvieron acertados de cara a puerta

Carlos Paz
Carlos Paz
22/12/2025 06:00
Maykel, uno de los más activos, entre dos rivales
Maykel, uno de los más activos, entre dos rivales
Gonzalo Salgado
El pasado sábado, Villalonga y Choco firmaron las tablas en un partido donde la lluvia fue protagonista. La gran cantidad de agua que cayó sobre el césped de San Pedro, que aguantó muy bien, hizo que el duelo se moviese hacia un fútbol directo. Con todo, ninguno de los dos equipos consiguió materializar sus ocasiones. 

Si que se cantó gol en San Pedro, en el minuto 18, cuando Martín centró para Iván Capelo desde la derecha. El punta la bajó de pecho y definió por debajo de las piernas del guardameta visitante pero el línier levantó la bandera, señalando fuera de juego. Estuvo participativo Romay en la primera parte e intentó anotar con un disparo que bloqueó la defensa

Los de Roberto Lázaro intentaban llegar al gol mediante el juego directo. Teiko, que actuó de central, buscaba envíos a la espalda de la última línea para los desmarques de Maykel y de Martín. Pecó el equipo local de un abuso de estos balones y muchos se quedaban en nada. Con todo, estaban siendo superiores y teniendo varios acercamientos a la portería de Pousa. Pero, la ocasión más clara del primer acto tuvo la firma visitante. Tras una gran secuencia de pases en salida de balón, Xian logró dejar solo ante Rodri Iglesias a André. El visitante, con todo de cara, no definió bien y el guardameta le ganó la partida. 

En la segunda parte, la lluvia empezó a hacerse notar y el partido entró en una guerra de disputas aéreas y brega. Las ocasiones se esperaron al final del partido. Tras un centro lateral, el balón cayó en el segundo palo. Allí estaba Héctor pero Lucas Chans metió la cabeza. Con el impacto, el futbolista visitante tuvo que ser retirado en camilla. Tras la reanudación, ambos equipos tuvieron ocasiones ya que el partido se rompió. Maykel probó suerte desde la frontal pero su disparo, desviado por la defensa, se fue cerca del poste. Ambos buscaban el gol pero no fueron capaces de anotar en los minutos finales. 

El colegiado señaló el final del encuentro con un 0-0 que deja al Villalonga en décima posición con 21 puntos. El Choco está a tres puntos, en 13º posición.

