Deportes

El Ribadumia cae pero mantiene el liderato y la lucha por la permanencia se aprieta

Tres goles en los últimos diez minutos sentenciaron a los de Fran Blanco. Las victorias de Amanecer, Dena y Agolada congestionan la pelea en la zona baja

Carlos Paz
Carlos Paz
22/12/2025 19:45
El Ribadumia cayó en el duelo directo por el liderato mientras que, el San Martín superó al Arcade y se acerca al play-off
El Ribadumia cayó en el duelo directo por el liderato mientras que, el San Martín superó al Arcade y se acerca al play-off
Gonzalo Salgado
Duelo por todo lo alto en San Pedro para cerrar el año. Marín y Ribadumia, segundo y primero, se enfrentaban en la lucha por el liderato. Los locales necesitaban sumar tres puntos, tras la derrota de la pasada jornada, para impedir que su competidor les aventajase en seis puntos. Un partido muy igualado que se desniveló en los últimos diez minutos. Javi Pazos en el minuto 70 abrió la lata y Alex Rey, con un doblete, sentenció el encuentro en los minutos 83 y 88. Con todo, los de Fran Blanco se van a las Navidades en la cabeza de la tabla pero ya empatados a 41 puntos con su rival de esta jornada. 

A la caza viene el Unión de Asados, que cierra los puestos de play-off. Los de Rianxo se desplazaron hasta el campo de O Souto y Chuso, antes del minuto 10, anotó su 16º gol de la temporada. Pablo Martínez, con un gran gol, y Iago Rial, pusieron de cara el encuentro para el Flavia pero, en el añadido, Pablo Rodríguez puso el 2-2 definitivo, en un partido que finalizó con tres expulsados. 

Unos puestos de promoción de ascenso a los que quieren engancharse San Martín y Cordeiro, quinto y sexto clasificados, respectivamente. Los primeros recibían al Arcade. Hugo Abalo puso el 1-0 a la media hora de encuentro y el electrónico no se movió. El Cordeiro, por su parte, venció al Valiño tras comenzar perdiendo. En los compases finales, los de Valga le dieron la vuelta al marcador (1-3). Tras ellos asoma el Cuntis, que cayó derrotado en casa ante el Marcón por 1-2

La permanencia al rojo vivo

Tres equipos empezaban la jornada en descenso y los tres consiguieron una victoria en su casillero ante rivales directos en esta pelea.

As Corticeiras acogió un duelo por la permanencia entre Caldas y Amanecer. Pablo Rodiño anotó, con una buena vaselina, en el primer minuto. A pesar de los ataques locales, los de San Vicente mantuvieron su portería a cero. Una victoria que les permite salir del descenso, a la que entra el Valiño tras caer derrotado en casa ante el Cordeiro.

De la zona de peligro también quiere salir el Dena. El equipo de Salgueiro consiguió endosar una manita al Pontecaldelas en casa. Empezaron por delante pero, tras el empate, encarrilaron el partido en la segunda parte hasta el 5-2 final y se colocan a dos puntos de la permanencia.

El Abanqueiro perdió en su visita a el Agolada. El colista consiguió, en el último partido del año, su primera victoria de la temporada. Los de Boiro se adelantaron, hasta dos veces, en el electrónico. Con todo, el doblete de Nuno puso por delante a los locales y selló su victoria por 3-2.

