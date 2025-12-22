Aram Pazos: “Creo que solo hubo un equipo en el campo”

Aram disputa un balón aereo con Rivera Gonzalo Salgado

El Boiro se impuso al Arosa por 3-0 en un partido en el que “solo hubo un equipo en el campo a nivel de competir, de duelos e, incluso, de calidad”, afirma Aram Pazos. El central del Boiro se muestra muy satisfecho con el trabajo de sus compañeros y cree que “les hemos pasado por encima en todos los sentidos”. Barraña vivió una tarde mágica en un partido que “preparamos muy bien y se notó”, comenta Aram. "Teníamos muchas ganas y jugamos con intensidad". Lo cierto es que los de José Tizón se pusieron por delante en el marcador en el minuto 1, con un gol de Facu Moreyra.

El estado del terreno de juego marcó los ritmos de partido, haciendo que el fútbol fuese más directo. “Estamos en un contexto de Barraña en el que nos sentimos muy cómodos”, afirma Aram. La verdad es que el Boiro se mostró mucho más agusto desde el inicio en el partido y “es más, creo que el resultado se queda corto”, comenta Aram. El Arosa solo tuvo dos acercamientos a la portería de Borja Rey, con un cabezazo de Rivera y una acción de Gabri Palmás. Un equipo que, según el central, "tiene mucho jugador desequilibrante con mucha calidad". La defensa del Boiro superó al ataque vilagarciano: “nuestro nivel defensivo es una virtud de equipo, desde el delantero que aprieta hasta el portero”. Los boirenses suman ya cinco porterías a cero consecutivas, reflejo del buen hacer de todo el equipo en esta parcela.

El Boiro es cuarto con 25 puntos y se va a la Navidad en puestos de promoción de ascenso. Una zona en la que “es muy bonito estar” pero que “no nos dice mucho porque todavía quedan cinco meses de competición”. Con todo, “creo que tenemos nivel para pelear en esa zona media-alta”. Aun así, el central dice que “tenemos que ir semana a semana y el devenir de los partidos nos pondrá en nuestro lugar”.