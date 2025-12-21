Tarde fría, lluviosa y con una victoria de oficio del Céltiga

El Céltiga se mantiene en la quinta plaza de la clasificación con 25 puntos Monica Ferreiros

Un gol de Adri Rodríguez en el minuto 11 decantó un partido incómodo para los isleños. Antón, guardameta local, realizó varias intervenciones de mérito que negaron el gol a los visitantes. Con una parte para cada conjunto, la solidez defensiva de los locales cerró el encuentro.

Tarde fría y lluviosa en el Salvador Otero. Dos equipos en realidades bien distintas pero con el objetivo de conseguir una victoria ante de irse al parón de Navidad. El Céltiga parecía mejor posicionado en los primeros minutos de partido. Los de Luis Carro estaban haciendo daño a la hora de buscar balones sobre la última línea y gozaron de dos buenas ocasiones antes del minuto 10. La primera desde un centro por derecha de Adri Rodríguez que Guille cabecea fuera. La segunda con un disparo de Anxo, desde la frontal, que bloca Brais. A la tercera fue la vencida. Era el minuto 11 cuando Guille filtró un gran pase a la carrera de Sobrido, el extremo fijó a su par y dejó a Adri Rodríguez ante Brais. El punta finalizó con pierna derecha esquivando al guardameta y el 1-0 subió al marcador.

El Céltiga estaba consiguiendo superar al Noia desde la salida de balón, consiguiendo sumar buenas secuencias de pases para llegar al área rival en buenas situaciones. Giráldez filtró un buen pase interior, Santi la cedió de primeras para un Adri Rodríguez que tuvo una buena ocasión para firmar su doblete pero Brais leyó su intento de vaselina y se hizo con el balón.

Los de Alberto Mariano, mediada la primera parte, consiguieron ajustar su presión para neutralizar al equipo local. Con todo, no conseguían llevar peligro a la portería de Antón. Fabio Grajales, de falta, le obligó a intervenir con una buena mano. El partido, hasta el descanso, entró en una fase de trance donde los dos equipos consiguieron contenerse.

La segunda parte fue distinta. El Noia iba creciendo y el Céltiga, fruto del resultado y de las bajas con las que llegaba al encuentro, se iba protegiendo de las acometidas del rival. Alberto Mariano dio entrada a Jose Kante por Constela, rompiendo su línea de cinco y pasando a jugar con dos puntas, el recién incorporado y Marcos Piñeiro. Al minuto de entrar, Kante dio su primer aviso con un disparo desde la frontal que se fue arriba. Igualó Luis Carro, dando entrada a Nico del Rio y Óscar para pasar a jugar en 5-4-1. Nico ocuparía el carril siendo Santi el central por derecha.

Con los minutos y los cambios, el Noia se asentaba en campo contrario y gozando de oportunidades. Javi lanzó fuera después de una gran dejada de Marcos Piñeiro de primeras. Kante, participativo desde su entrada en el campo, volvió a avisar con otro disparo desde la frontal, que también se fue desviado.

Los visitantes iban hundiendo al Céltiga que esperaba poder sentenciar el partido en alguna transición. El Noia iba cargando el área, llegando a tener a Kante, Marcos Piñeiro y Fuentes en la punta de lanza. Protestaron una acción en la que el colegiado señaló una falta previa cuando Fuentes encaraba la portería local. Unos tres palos donde el meta local, Antón se hizo gigante y fue emergiendo en el partido. Su intervención más destacada fue ante un disparo de Marcos Piñeiro. El visitante tuvo otra gran opción en el añadido pero su disparo, tras tocar en la defensa, se fue cerca del palo. En ese mismo córner, Javi consiguió rematar pero se fue fuera.

Al final, el marcador no se movió en un partido igualado con una parte para cada equipo. El Céltiga se va al parón en play-off, situado en 5º posición con 25 puntos, solo a 2 del Arosa, que es segundo. El Noia, por su parte, seguirá en puestos de descenso, 16º con 12 puntos.