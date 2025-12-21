Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Pénjamo: “Estoy satisfecho con el trabajo hecho por el equipo”

El técnico del Cambados da por bueno el empate a dos ante el Atlético Arteixo

María Caldas
21/12/2025 10:10
Pénjamo durante el partido ante el Arteixo
Burgáns no pudo despedir el 2025 celebrando tres puntos, pero Pénjamo da por bueno el empate visto lo visto en el partido. “Al final, creo que en tramos de partido no firmaba el empate, pero tal y como acabó el partido, lo firmo”, dice el entrenador local.

“En la primera parte hubo imprecisiones constantes por parte de los dos equipos, ninguno prácticamente consiguió tener el control del partido”, comenta Pénjamo. Los acercamientos en el primer tiempo llegaban en situaciones de balón parado, además de algún disparo desde la frontal por parte de Fabio para el Atlético Arteixo, que se fue por delante al descanso.

El Cambados no pudo pasar del empate en casa

Un empate que sabe a poco

“En la segunda parte empezamos bien y fuimos capaces a generar peligro en área rival ya desde el inicio, siendo capaces de aprovechar los espacios, y fruto de eso llegó el gol del empate”, destaca Pénjamo. 

Una situación de balón de Ranca al espacio que finalizó Tiko y dio comienzo a unos 15 minutos en los que los locales dominaron por completo el ritmo de juego, sometiendo al rival a una enorme presión que hizo que tuvieran que afinar sus líneas defensivas.

“Tuvimos varias ocasiones más de peligro, además de la acción del penalti que fallamos, y dos situaciones más, tanto de Diego Iglesias como de Nico. Después el partido volvió un poco a su lado y en un desajuste nuestro nos vuelven a hacer gol, pero ya los ataques no tenían precisión porque el campo estaba un poco peor y provocaba que hubiese situaciones de balón largo”, dice el entrenador del Juventud Cambados.

"Estoy muy satisfecho con el trabajo de todos. Buscábamos que en casa diéramos ese plus de ser constantes desde el inicio para no perderle la cara al partido y creo que todos los jugadores cumplieron con ello", destaca Pénjamo.

