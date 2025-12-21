Mi cuenta

Deportes

El Puebla FC se da un baño de confianza en casa

Los de Chofri vencieron por 4-0 al SD Sofán con doblete de Chiño, y los aciertos de Hugo y Juan García

María Caldas
21/12/2025 17:49
El Puebla FC despidió el año en el Municipal da Alta brindando tres puntos a sus aficionados. Los de Chofri firmaron un 4-0 ante la SD Sofán. Los locales llegaban al encuentro con la moral tocada ante los últimos malos resultados, pero volvieron a encontrarse con su mejor versión en casa. 

El electrónico lo estrenó Chiño, que firmó un doblete, y Juan García puso el 2-0 al descanso. Ya en el segundo tiempo, el partido parecía estar sentenciado, con un Sofán que no llegaba a materializar y un Puebla que seguía apretando.

Así llegó el 3-0 a falta de dos minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario. Obra de Chiño, el Municipal da Alta celebraba ya los tres puntos, pero todavía faltaba el último tanto del partido. Un certero Hugo Suárez selló el gran encuentro del Puebla FC en el tiempo de descuento para regalar a la afición el definitivo 4-0.

Con esta nueva victoria, el Puebla se coloca como décimo clasificado con 20 puntos de cara a la segunda vuelta de Preferente Norte.

