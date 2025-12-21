El Céltiga FC sigue lastrado por las bajas para recibir en casa al Noia CF

El Céltiga es quinto con 22 puntos Gonzalo Salgado

El Céltiga FC recibe hoy a las 16:30 horas al Noia CF en el Salvador Otero. Los de Luis Carro despiden así un 2025 que ya es historia del club tras conseguir el ascenso a Tercera RFEF.

Los isleños llegan al último partido del año en la quinta posición con 22 puntos, por lo que actualmente se encuentran en puestos de play-off. Una situación que podría cambiar a expensas del resultado del partido entre el CD Boiro y el Arosa SC, ya que los de José Tizón son sextos también con 22 puntos.

Enfrente, el Céltiga tendrá a un Noia necesitado, y es que los de Alberto Mariano se encuentran en puestos de descenso con 12 puntos, a solo uno de salir de la zona roja de la tabla clasificatoria.

Si algo está impulsando al combinado isleño es su gran acierto goleador, siendo el tercer equipo que más anota de la categoría con 22 tantos, solo por detrás de Compostela (24) y Arosa (26).

En el papel de local, los de Luis Carro solo perdieron un partido de los siete disputados en el Salvador Otero hasta el momento, sumando así cinco victorias y un empate, además de 15 goles a favor y solo cinco en su contra.

Para este encuentro, Luis Carro no podrá contar con Julio, que estará fuera unas semanas, Jordan y Marcelo, además de Arnosi, que cumple ciclo de tarjetas. Las buenas noticias pasan por la recuperación de Carlos, que está listo para jugar, y la convocatoria de Nico y Pedro, cuya participación es más complicada por el tiempo que llevan parados.

"Es un rival de mucho ritmo y que hace muchas cosas bien, aunque le esté costando sacar los puntos", comenta Luis Carro. "Tienen un ritmo defensivo muy alto, y nosotros necesitamos hacernos fuertes en casa y que no estén cómodos", recalca el técnico.