Diario de Arousa

Deportes

Barraña calienta para el último derbi del año entre el CD Boiro y el Arosa

El duelo será hoy a las 16:45 horas. “Es el equipo más fuerte ofensivamente”, señala José Tizón

María Caldas
21/12/2025 07:00
Los jugadores del Boiro celebran un gol
Los jugadores del Boiro celebran un gol
Tania Martínez
Barraña vuelve a abrir sus puertas para albergar el gran partido de la jornada. El CD Boiro recibe hoy a las 16:45 horas al Arosa SC de Gonza Fernández. 

El derbi llega en un momento en el que los de José Tizón se encuentran presionando en la zona noble de la tabla clasificatoria de Tercera RFEF, y es que en caso de victoria, y a la espera del resultado del partido entre el Céltiga y el Noia, los boirenses podrían irse al parón navideño en posiciones de play-off.

El Boiro tendrá que hacer frente al equipo más goleador de la competición, que llega a Barraña con las bajas de Remeseiro por sanción, y de Martín Diz, Álex y Tapha por lesión. 

En cuanto al Boiro, Tizón no podrá contar para el derbi con Mario Prol, que cumple ciclo de tarjetas, ni con Yago García, que fue operado de apendicitis.

Gonza Fernández en el último partido en A Lomba

Gonza Fernández: "El Boiro tiene una muy buena plantilla y un gran entrenador"

“El equipo está muy bien, con la moral alta y muchas ganas de volver a Barraña”, comenta José Tizón. “Creo que en los últimos partidos que jugamos en casa dimos un muy buen nivel y la gente pudo disfrutar”, recalca el técnico del CD Boiro. 

Como locales, los de Tizón llevan tres victorias, dos empates y dos derrotas en siete partidos, así como 10 goles a su favor y seis en contra. El Arosa, por su parte, acumula dos victorias, tres empates y dos derrotas en el papel de visitante, así como nueve goles a favor y nueve en su contra en los siete partidos disputados hasta el momento.

“El Arosa es el equipo más fuerte de la categoría a nivel ofensivo. Tienen muchísima calidad y unos mecanismos muy marcados, se nota la mano del entrenador”, destaca Tizón sobre su próximo rival. 

“No podemos dejar que se sientan cómodos en ningún momento porque sino son un equipo que te puede desmontar si no estás bien ajustado”, recalca el técnico.

“Tenemos que tratar de hacerle daño en las transiciones cuando nosotros tengamos el balón”, destaca.

