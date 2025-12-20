Un empate que sabe a poco

El Cambados no pudo pasar del empate en casa Gonzalo Salgado

El Cambados no pudo pasar del empate a dos en Burgáns ante el Atlético Arteixo. Los de Pénjamo dejaron una imagen para olvidar en la primera mitad del partido, y cumplieron con nota en la segunda. Un penalti fallado por parte de Fran, y la certeza de Gregor a los dos minutos del final fueron protagonistas en un encuentro que reparte puntos y deja al velero amarillo en la decimocuarta posición con 15 puntos.

Durante los primeros minutos ambos contaron con presencia en área rival, aunque la ocasión más clara cayó del lado local. Tras una falta lateral, Nico Fernández intentaba poner el centro para Diego Iglesias, pero la defensa visitante metió la cabeza.

Ahí estaría Anxo Martínez para enganchar el rechace y volver a poner el balón a los pies de Nico, que tiró desviado. La lluvia tomó el protagonismo en Burgáns, con un fuerte chaparrón en el que empezaron a llegar las imprecisiones defensivas de los locales.

Cerca estuvo Iker Castro de encontrar fortuna de cara a portería después de encontrar espacio entre los centrales, pero finalmente la acción acabó en córner. Los de Posi subían una marcha más con el paso de los minutos, pasando con dacilidad del centro del campo.

El Cambados tuvo ocasiones para llevarse el partido Gonzalo Salgado

Las imprecisiones defensivas desesperaban en Burgáns, cn un Iker Castro que volvía a tener a sus pies la oportunidad de estrenar el marcador, pero esta vez se fue por encima de los palos. El control del balón se complicaba para los cambadeses, con un Arteixo que dominaba a su antojo.

Sanmarful ganaba las espaldas a Brais Parada para volver a colar al equipo en el área rival, pero la falta de precisión jugó a favor de los de Pénjamo. En otra acción de falta lateral, Dieguito puso el centro perfecto para que Diego Iglesias llegase al remate, pero los centrales del Arteixo fueron más rápidos para llegar al despeje y volver a robar la pelota.

El Cambados se mostraba inseguro en cada balón, mientras que los visitantes optaban por transiciones largas, especialmente tras jugadas aéreas. Tras una recuperación de balón luego de que Fabio entrase en área, Nico Fernández consiguió salir al contragolpe, apoyado por Tiko, pero un mal control hizo que Jose Hevia atrapase sin dificultad.

El Cambados volvía a tener una oportunidad de oro para ponerse por delante. Esta vez, Diego Iglesias lideró el contragolpe por la izquierda, poniendo el balón para Tiko, que controló y devolvió al 10 para que disparase en el área, pero colegiado señaló fuera de juego.

Tiko fue uno de los autores de los goles en Burgáns Gonzalo Salgado

Burgáns pedía la tarjeta roja para Queijeiro tras una dura falta en el centro del campo sobre Ranca, en la que el jugador del Arteixo no llegaba al balón. Ya en el tiempo añadido, una mágica mano de Pazos impidió que el disparo directo de falta de Agullo cruzase los palos. Pero el Arteixo no perdonó.

En el córner inmediato, en pleno aturullo en el área, Rojo volvió a empujarla, y a pesar de las dudas sobre si el balón cruzó la línea, el colegiado dio el gol a los de Posi, poniéndose así 0-1 al descanso.

Segunda mitad

Tras el descanso, Posi comenzó a mover el banquillo para dar entrada a Pablo en el lugar de Queijeiro, mientras que por el Cambados saltaron al campo los mismos futbolistas. La segunda mitad arrancó con la misma retórica con la que habían finalizado los primeros 45 minutos. Aunque el Cambados ajustó sus líneas defensivas, los segundos balones seguían cayendo del lado visitante.

En una salida de balón al contragolpe, Tiko se comió toda la banda derecha para llegar al área, con el apoyo de Diego Iglesias por la izquierda, despistando a los centrales y haciendo un disparo bajo que superó a Hevia y ponía el duelo en tablas.

El gol impulsó a los locales, que comenzaron a apretar en área rival con otra ocasión que inició por la banda Diego Iglesias, para poner el centro al área que despejó Fabio. Rodri Vázquez trató de llegar al rechace, pero finalmente la defensa mandó la pelota a córner.

De nuevo, Diego Iglesias volvía a ser protagonista con Tiko en ataque. Esta vez con una llegada al área que provocó que la defensa hiciese penalti sobre Nico Fernández. Los locales perdieron una oportunidad de oro, y es que Fran, que disparó el penalti, dio demasiado tiempo al portero para adivinar el lado de su tiro, consiguiendo así atajar la pena máxima y seguir así con el 1-1 en el marcador.

A pesar de la lluvia, los aficionados no fallaron Gonzalo Salgado

Diego Iglesias volvía a tener colarse en el área, pero esta vez no encontraría rematador al ceder el pase atrás, lo que provocó que Pablo montase un contragolpe que llegó a cortar Anxo. Precisamente tras una recuperación de balón de Anxo, Zalo consiguió meterse en el área y disparar por la derecha, pero la defensa llegó al despeje.

Los de Pénjamo no dejaron de presionar, pero la falta de precisión en el último pase impedía dar el golpe definitivo sobre la mesa. Noel y un Anxo determinante se encargaban de los segundos balones. Lamas lo intentaba desde casi el centro del campo con un disparo que se fue alto por muy poco.

In extremis, llegó el segundo del Arteixo. Después de ganarle las espaldas a Rodri Vázquez, Sanmarful puso el pase y logró batir a Roberto Pazos. El Cambados respondió con un disparo lateral de Gregor que fue el 2-2