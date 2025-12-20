El Villalonga FC cierra el 2025 en San Pedro con el duelo ante el CD Choco

El Villalonga cayó derrotado en la pasada jornada ante el Pontevedra Villalonga FC

El Villalonga FC se despide hoy a las 19:00 horas del 2025 en San Pedro. Los celestes reciben al CD Choco con el objetivo de brindar una última victoria a su afición.

Los de Lázaro necesitan sumar de tres para volver a engancharse a la pelea por ocupar la zona noble de la tabla, y es que tras la dolorosa derrota por 3-1 ante el Pontevedra B, los celestes se colocan novenos con 20 puntos, ocho por debajo de los puestos de play-off.

Asimismo, el partido corresponderá al día de club, con una jornada solidaria llena de compromiso. Durante el partido se venderán rifas benéficas, y es que el 10% de lo recaudado en las entradas será destinado a la Asociación Enfermos de Alexander.

El saque de honor del último enfrentamiento del año lo hará Xandre, de A sonrisa de Xandre. “Agardámosvos a todos para encher as bancadas, apoiar ao equipo e colaborar cunha gran causa”, dicen desde la entidad.

Enfrente tendrán a un CD Choco que busca romper su mala racha, dado que arrastran tres derrotas consecutivas. El cuadro de Redondela se coloca duodécimo con 17 puntos, y necesita volver a la senda de la victoria para marcar las distancias con los puestos marcados en rojo.