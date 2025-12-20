Mi cuenta

Deportes

El Villalonga FC cierra el 2025 en San Pedro con el duelo ante el CD Choco

Los celestes reciben hoy a las 19:00 horas a los redondelanos 

María Caldas
20/12/2025 07:00
El Villalonga cayó derrotado en la pasada jornada ante el Pontevedra
El Villalonga cayó derrotado en la pasada jornada ante el Pontevedra
Villalonga FC
El Villalonga FC se despide hoy a las 19:00 horas del 2025 en San Pedro. Los celestes reciben al CD Choco con el objetivo de brindar una última victoria a su afición. 

Los de Lázaro necesitan sumar de tres para volver a engancharse a la pelea por ocupar la zona noble de la tabla, y es que tras la dolorosa derrota por 3-1 ante el Pontevedra B, los celestes se colocan novenos con 20 puntos, ocho por debajo de los puestos de play-off.

Asimismo, el partido corresponderá al día de club, con una jornada solidaria llena de compromiso. Durante el partido se venderán rifas benéficas, y es que el 10% de lo recaudado en las entradas será destinado a la Asociación Enfermos de Alexander. 

El saque de honor del último enfrentamiento del año lo hará Xandre, de A sonrisa de Xandre. “Agardámosvos a todos para encher as bancadas, apoiar ao equipo e colaborar cunha gran causa”, dicen desde la entidad.

Enfrente tendrán a un CD Choco que busca romper su mala racha, dado que arrastran tres derrotas consecutivas. El cuadro de Redondela se coloca duodécimo con 17 puntos, y necesita volver a la senda de la victoria para marcar las distancias con los puestos marcados en rojo.

