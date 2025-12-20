Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Sigaltec no logra romper su mala racha y cae ante el Bosco por un 91-78

Los de Gabín siguen sin conocer la victoria a domicilio

María Caldas
20/12/2025 22:00
Luis Gabín durante un partido
Luis Gabín durante un partido
MONICA VILA
El Sigaltec CLB visitó al Solgaleo Bosco Salesianos para cerrar el año. Un enfrentamiento en el que los de Luis Gabín buscaban romper su maldición como visitantes, ya que todavía no han logrado la primera victoria a domicilio. Esta vez tampoco pudo ser, y los arousanos cayeron por un doloroso marcador de 91-78.

Ya en el primer cuarto los locales impusieron su poderío atacante para ponerse por delante con un parcial de 15-13, en el que Pablo Fernández volvió a ser el jugador más destacado por parte del Sigaltec al anotar siete de los 13 puntos. 

Por el Bosco, destacó la actuación de David Guerra, que hizo seis de los puntos anotados por el cuadro local. Lo cierto es que ninguno de los dos combinados estaba teniendo un gran acierto en el tiro exterior, algo que permitió que el resultado se mantuviese más abierto durante los primeros minutos. 

En cuanto a los tiros en zona, los de Nacary Rojas iban un paso por delante gracias a David Guerra y Harris Garnet. En las filas del Sigaltec el acierto sobre la pintura recaía en las manos de Óscar Castaño. Los locales también se adueñaban del rebote, algo que ponía más contra las cuerdas al Sigaltec

En el segundo cuarto los locales volvieron a ponerse por delante con intervenciones brillantes de un David Guerra que no falló ninguno de sus disparos en la pintura. A pesar del dominio local, ninguno de los combinados daba con la tecla para el tiro exterior. Al Sigaltec le resultaba complicado controlar el rebote defensivo, y la falta de control sobre el juego implicó que llegasen varias canastas consecutivas.

Últimos cuartos

Tras el descanso, Gabín optó por cambiar a defensa zonal, y aunque al principio parecía que al equipo le costaba, poco a poco fueron aguantando en defensa y reboteando. 

Así, los vilagarcianos consiguieron una racha de varios contraataques para ponerse por encima. Poco duraría la alegría, y es que después de esos triples certeros, el combinado local reaccionó con varios tiros exteriores consecutivos que desmoralizaron a la defensa arousana.

“No hemos sido capaces de gestionar los últimos minutos viendo que no nos llegaba para ganar el partido. Es una pena porque conseguimos remontar pero se nos fue porque no fuimos capaces de cerrarlo”, lamenta Luis Gabín.

“Ellos estuvieron mejor para gestionar esos últimos tiros, las jugaron con mucha más paciencia y con las ideas más claras. Ahora toca pasar el parón de navidades con calma y a la vuelta intentar poco a poco revertir esta situación”, comenta el entrenador del Sigaltec CLB tras la dolorosa derrota como visitantes.

