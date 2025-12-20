Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Sigaltec CLB busca su primera victoria como visitante ante el Bosco

Los de Luis Gabín disputan el encuentro hoy a las 17:00 horas. “Es una oportunidad de romper la racha negativa”, dice el técnico

María Caldas
20/12/2025 07:40
El Sigaltec perdió el último partido en casa
El Sigaltec perdió el último partido en casa
MONICA VILA
El Sigaltec CLB visita hoy a las 17:00 horas al Solgaleo Bosco Salesianos, en el que será su último partido del año. Lo cierto, es que los de Gabín todavía no han conseguido romper su mala racha como combinado visitante, por lo que el objetivo pasa por conocer la victoria a domicilio en el primer tramo de la temporada en la que lograron el ascenso a Tercera FEB.

Para este enfrentamiento Luis Gabín sigue arrastrando las bajas de Álvaro y Borja, que a pesar de que se encuentran entrenando con el equipo, todavía no se encuentran preparados para el ritmo de competición que exige la categoría. 

“El equipo está bien, entrenaron todos los jugadores salvo Álvaro y Borja, que acabarán la puesta a punto de sus recuperaciones ahora durante el parón navideño”, explica el entrenador del combinado vilagarciano.

En lo que respecta a su próximo rival, el técnico vilagarciano destaca el carácter atlético que muestran. “Es un rival necesitado de victorias que acaba de incorporar un jugador exterior la semana pasada, atlético, con capacidad para anotar, como es Mouhamadou Traoré”, comenta Gabín.

 “Ya le metió 18 a Culleredo y les puede dar una opción más en ataque a un equipo que estaba anotando poco”, recalca Luis Gabín.

Los vilagarcianos quieren volver a la senda de la victoria después de la dura derrota en casa ante el filial del Obradoiro, en dónde las actuaciones de Pablo Fernández y Óscar Castaño volvieron a ser lo más destacado por parte del equipo arousano. 

A pesar de que mostraron una versión óptima en el Sara Gómez, no pudieron pasar por encima de la capacidad física del filial de uno de los equipos más importantes de toda Galicia como es el Obradoiro.

“Es una oportunidad de romper la racha negativa que tenemos fuera de casa donde aún no fuimos capaces de ganar y tenemos que ser más consistentes que en desplazamientos anteriores para tener opciones de ganar el partido”, insiste Luis Gabín, que espera ver la mejor versión de todos sus jugadores para despedir el año con la primera victoria fuera de casa de la temporada.

Los reencuentros

Ante el Bosco, el Sigaltec CLB se reencontrará también con un viejo conocido como es Rodrigo Varela, uno de los jovenes formados en la cantera vilagarciana desde la escuela, y que ahora se encuentra estudiando en Ourense.

Entre los jugadores más destacados del Solgaleo Bosco Salesianos se encuentra Harris Garnet, que cuenta con una valoración media de 11,7. El irlandés es una de las piezas clave del combinado en las acciones atacantes.

