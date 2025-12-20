Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Cortegada sella una épica victoria ante el líder Ibaizabal en casa

Una canasta de Cris Loureiro inclinó la balanza en un duelo que se decidió en los últimos segundos para firmar un 59-58

María Caldas
20/12/2025 22:58
María Angulo defiende un balón en el partido ante el Ibaizabal en el Sara Gómez
María Angulo defiende un balón en el partido ante el Ibaizabal en el Sara Gómez
Gonzalo Salgado
El Mariscos Antón Cortegada recibió con honores a un Ibaizabal líder de la Liga Femenina 2. Un enfrentamiento en el que las de Manu Santos mostraron su mejor versión, sobre todo a la hora de iniciar transiciones al ataque a través del rebote. En un épico final, el Cortegada firmó un 59-58 que las convierte en el segundo equipo en vencer al Ibaizabal en lo que va de temporada.

Durante los primeros minutos, las vilagarcianos supieron resistir a la presión que planteaban las líderes, con una certera Christabel Ezumah y varias intervenciones decisivas de Maira Horford. Las locales controlaban bien el rebote defensivo y podían salir al contragolpe con cierta facilidad, a pesar de que las visitantes se plantaban como un bloque sólido, pero cometieron pequeños errores defensivos que otorgaron varios tiros directos a las de Manu Santos, y estas se encargarían de no fallarlos. Así, el primer cuarto llegó a su fin con un 13-13 en el electrónico que demostraba el gran ejercicio de resistencia que estaba haciendo el Mariscos Antón Cortegada.

Ya en el segundo cuarto, las de Manu Santos dieron un golpe sobre la mesa, consiguiendo mantener una ventaja de cinco puntos sobre Ibaizabal con una defensa muy bien planteada y con el rebote de su lado. Cris Loureiro y Blanca Manivesa se encargaban de la creación de juego, aprovechando las pequeñas imprecisiones de las visitantes, que no encontraban la manera de adueñarse del rebote. Así, las de Manu Santos se llevaron el segundo cuarto por 15-9.

Segunda mitad

Después de los diez minutos de descanso, la tónica del partido continuó siendo la misma que en el segundo cuarto. El Mariscos Antón Cortegada se plantaba con tres atacantes en la pintura.

Vallejo trataba de impulsar el tiro exterior para las visitantes, que continuaban cediendo en defensa. Manivesa se asociaba con Angulo para crear peligro en la pintura rival, pero tras encadenar una serie de contragolpes, las visitantes lograron ponerse a solo un punto por debajo.

El enfrentamiento tuvo que pararse tras la lesión de Marta Sanmartín. Tras varios aciertos consecutivos, las líderes pusieron el encuentro en 39-40 al inicio del último cuarto. La buena puntería de Gara Jorge dio la vuelta al marcador. Manivesa anotó un triple que ponía de nuevo a las arousanas cinco arriba. Las intervenciones de Sarasua y Vallejo volvían a dar la vuelta al marcador.

