Deportes

El Cortegada se lanza a por el líder hoy a las 19:30 horas en el Sara Gómez

Las de Manu Santos reciben en casa a un Ibaizabal que solo ha perdido un partido en lo que va de temporada

María Caldas
20/12/2025 09:30
El Mariscos Antón Cortegada busca dar la sorpresa ante el líder
El Mariscos Antón Cortegada busca dar la sorpresa ante el líder
Gonzalo Salgado
El Mariscos Antón Cortegada recibe hoy a las 19:30 horas en el Sara Gómez al líder Ibaizabal. El combinado de Manu Santos afronta esta prueba de fuego con ilusión por cerrar el 2025 en casa ante una afición incansable. 

Hasta el momento, los números del Cortegada en casa son más que contundentes, con solo una derrota en el feudo vilagarciano. Unas estadísticas que pelearán por mantener ante el rival más exigente de la Liga Femenina 2 actualmente.

A pesar de que algunas jugadoras arrastran algunas molestias, Manu Santos podrá tener a su disposición para el encuentro a toda la plantilla. El Ibaizabal, por su parte, solo lleva una derrota en lo que va de temporada, mostrándose así como uno de los equipos más sólidos del grupo. 

Un combinado que lleva muchos años trabajando con las mismas jugadoras y cuerpo técnico, algo que les permite mantener unos hábitos que ya tienen muy interiorizados de pasadas temporadas. 

“Es un equipo muy sólido, juegan prácticamente de memoria porque llevan muchos años con el mismo bloque”, destaca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada.

“Tenemos que seguir haciéndonos fuertes en casa, ellas son un equipo con mucha consistencia defensiva”, explica Manu Santos. Las cifras no engañan, y el Ibaizabal es el equipo que menos puntos en contra recibe de todo el grupo de Liga Femenina 2, con un total de 606. 

El Mariscos Antón Cortegada, por su parte, mantiene un gran ritmo anotador, sumando hasta el momento 744 puntos a su favor.

Las de Manu Santos llegan al enfrentamiento en la quinta plaza de la clasificación con 18 puntos, y un balance de siete victorias y cuatro derrotas en once partidos. 

Asimismo, en contra llevan 726 puntos. Las vilagarcianas tendrán que mostrar su mejor versión defensiva para cortar la buena racha de las líderes, a la vez que no permitir espacios para que sus jugadoras puedan salir al contragolpe y hacer daño en zona. La actividad volverá el próximo 10 de enero.

