El Cortegada ante el difícil reto de superar al líder en el Sara Gómez

Manu Santos durante el partido contra el Lleida Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada recibe al Ibaizabal el Sara Gómez este sábado a las 19:30 horas. Un partido “muy complicado” ante las líderes de la tabla, que tan solo han perdido un partido en toda la competición. Ese mismo números de partidos son los que ha perdido el conjunto de Manu Santos en el pabellón Sara Gómez (53-56 ante el Barakaldo), así que el entrenador local confía en “seguir haciéndonos fuertes en casa”. Manu Santos dice que “hay alguna molestia” pero, en principio, podrá contar con todas las jugadoras de la plantilla para esta cita.

Enfrente estará un rival que pondrá las cosas difíciles ya que “es un equipo bastante sólido”. El Ibaizabal “tiene unos hábitos establecidos porque ya llevan muchos años trabajando juntas, con el mismo entrenador y eso les permite jugar de memoria”, afirma Manu Santos.

El técnico que cree que “lo que les permite estar ahí arriba es su corrección en el juego, las sinergias que tienen y su consistencia defensiva”. Los datos así lo reflejan ya que el conjunto vasco solo ha recibido 606 puntos en contra, el que menos de toda la competición. Sin embargo, en el otro lado de la pista el Cortegada suma grandes registros y ya ha anotado 744 puntos. Una batalla en los aros que dictaminará quien se lleva la victoria.