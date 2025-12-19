Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Cortegada ante el difícil reto de superar al líder en el Sara Gómez

El Ibaizabal se sitúa en los más alto de la tabla pero las locales tan solo han perdido un partido en su pista

Carlos Paz
Carlos Paz
19/12/2025 08:10
Manu Santos durante el partido contra el Lleida
Manu Santos durante el partido contra el Lleida
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El Mariscos Antón Cortegada recibe al Ibaizabal el Sara Gómez este sábado a las 19:30 horas. Un partido “muy complicado” ante las líderes de la tabla, que tan solo han perdido un partido en toda la competición. Ese mismo números de partidos son los que ha perdido el conjunto de Manu Santos en el pabellón Sara Gómez (53-56 ante el Barakaldo), así que el entrenador local confía en “seguir haciéndonos fuertes en casa”. Manu Santos dice que “hay alguna molestia” pero, en principio, podrá contar con todas las jugadoras de la plantilla para esta cita.

Enfrente estará un rival que pondrá las cosas difíciles ya que “es un equipo bastante sólido”. El Ibaizabal “tiene unos hábitos establecidos porque ya llevan muchos años trabajando juntas, con el mismo entrenador y eso les permite jugar de memoria”, afirma Manu Santos. 

El técnico que cree que “lo que les permite estar ahí arriba es su corrección en el juego, las sinergias que tienen y su consistencia defensiva”. Los datos así lo reflejan ya que el conjunto vasco solo ha recibido 606 puntos en contra, el que menos de toda la competición. Sin embargo, en el otro lado de la pista el Cortegada suma grandes registros y ya ha anotado 744 puntos. Una batalla en los aros que dictaminará quien se lleva la victoria.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una acción durante el derbi entre Cambados y Atlético Arousana

El Céltiga recibe al colista mientras el Cambados se desplaza hasta Noia
Carlos Paz
Campaña en redes sociales de Carracedo Fala

Carracedo Fala pide por Navidad al Concello que cumpla las demandas históricas de la parroquia
Fátima Pérez
El BNG busca poner en valor un sector esencial para la economía de Valga

El BNG de Valga exige más apoyo y promoción para el comercio local: “Xeran riqueza e emprego”
Fátima Pérez
Diego Enjamio durante un partido con el Boiro en Barraña

Diego Enjamio: “Son un auténtico equipazo, va ser un partido difícil”
Carlos Paz