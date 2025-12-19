Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Diego Enjamio: “Son un auténtico equipazo, va ser un partido difícil”

El mediocentro es una de las piezas claves en el Boiro de José Tizón y el domingo (16:45 horas) se verá las caras ante el Arosa, uno de sus antiguos equipos

Carlos Paz
Carlos Paz
19/12/2025 07:00
Diego Enjamio durante un partido con el Boiro en Barraña
Diego Enjamio durante un partido con el Boiro en Barraña
cedida
Barraña se está engalanando para el derbi de este domingo. Boiro (6º con 22 puntos) y Arosa (2º con 26 puntos) se verán las caras este domingo (16:45 horas) en un partido con ambos conjuntos en los puestos nobles de la tabla. Los dos llegan con buenas sensaciones a un choque donde seguro que Diego Enjamio será protagonista. El mediocentro está siendo indiscutible para José Tizón en la medular: “estoy contando con la confianza del míster desde el minuto uno, estoy en un muy buen momento”. 

“Es uno de los partidos más complicados del año”, afirma. “Va a ser un partido muy difícil para ambos”. Los dos equipos llegan con buenas sensaciones a la cita. Los locales, tras dos victorias consecutivas ante el Noia y el Arteixo. Los visitantes, por su parte, superaron al Barco en la última jornada en casa. Enjamio cree que el Arosa “es un auténtico equipazo” y que deben intentar “que estén incómodos cuando tengan el balón”. Una de las claves, a su juicio, pasa por la contundencia defensa “tenemos que intentar no encajar y hacer un partido duro”. Los de Tizón se están mostrando como uno de los mejores entramados de la categoría: diez goles en contra, solo han encajado menos Somozas y Villalbés, y vienen de cosechar cuatro porterías a cero consecutivas

Domingo se encontrará caras conocidas. Enjamio pasó por las filas del Arosa en la temporada 23/24, de la cual “guardo buenos recuerdos como los dos partidos de Copa del Rey o el play-off, aunque no acabó de la forma en la queríamos”. Además, recuerda con cariño a los aficionados vilagarcianos, que seguro estarán en las gradas de Barraña. Enjamio espera un “muy buen ambiente en las gradas”. En el Boiro están “con muchas ganas. Es el último partido del año y es una buena manera de despedirlo”. 

Están cerca del play-off pero “no es relevante mirar la clasificación ahora porque todavía queda mucho”, dice. Una victoria el domingo les daría opciones de irse al parón en puestos de promoción de ascenso. “Tenemos que sumar los máximos puntos los antes posibles para sellar la permanencia y, a partir de ahí, ya veremos”, concluye Enjamio.

