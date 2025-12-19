Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Céltiga recibe al colista mientras el Cambados se desplaza hasta Noia

Dos partidos importantes para sus objetivos en una jornada de descanso para el Atlético Arousana

Carlos Paz
Carlos Paz
19/12/2025 09:00
Una acción durante el derbi entre Cambados y Atlético Arousana
Una acción durante el derbi entre Cambados y Atlético Arousana
MONICA FERREIRÓS
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Última jornada del año en la Segunda femenina con una brecha clasificatoria considerable. El Céltiga busca continuar con su buena dinámica de seis partidos sin conocer la derrota. Tras un inicio más dubitativo, las Miguel Ángel Osorio buscan una victoria que les aproxime a los puestos de play-off a Primera Galicia. Recibirán en A Bouza el domingo (11:30 horas) al Unión Guardesa, las colistas de la tabla que tan solo han ganado en la pasada jornada al Noia (5-2). 

El Cambados, por su parte, visita al Noia. Una victoria en el Anexo del Julio Mato el domingo (18 horas) les haría igualar a sus rivales con 11 puntos y alejarse de los puestos más bajos de la tabla. Las jugadoras de Diego Fernández llegan a la cita tras caer por 0-6 ante el Valladares y no conocen la victoria desde hace cinco jornadas, cuando ganaron por 2-3 al Unión Guardesa. 

El Atlético Arousana se ha ido de vacaciones anticipadas. Esta jornada les toca descansar y ven peligrar su puesto de ascenso. Son segundas con 28 puntos, pero el Touro se coloca a tan solo un punto del equipo de Vilagarcía. Además, este mismo equipo les venció la pasada jornada por 3-1 facilitando esta posición. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Campaña en redes sociales de Carracedo Fala

Carracedo Fala pide por Navidad al Concello que cumpla las demandas históricas de la parroquia
Fátima Pérez
Manu Santos durante el partido contra el Lleida

El Cortegada ante el difícil reto de superar al líder en el Sara Gómez
Carlos Paz
El BNG busca poner en valor un sector esencial para la economía de Valga

El BNG de Valga exige más apoyo y promoción para el comercio local: “Xeran riqueza e emprego”
Fátima Pérez
Diego Enjamio durante un partido con el Boiro en Barraña

Diego Enjamio: “Son un auténtico equipazo, va ser un partido difícil”
Carlos Paz