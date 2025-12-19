El Céltiga recibe al colista mientras el Cambados se desplaza hasta Noia

Una acción durante el derbi entre Cambados y Atlético Arousana MONICA FERREIRÓS

Última jornada del año en la Segunda femenina con una brecha clasificatoria considerable. El Céltiga busca continuar con su buena dinámica de seis partidos sin conocer la derrota. Tras un inicio más dubitativo, las Miguel Ángel Osorio buscan una victoria que les aproxime a los puestos de play-off a Primera Galicia. Recibirán en A Bouza el domingo (11:30 horas) al Unión Guardesa, las colistas de la tabla que tan solo han ganado en la pasada jornada al Noia (5-2).

El Cambados, por su parte, visita al Noia. Una victoria en el Anexo del Julio Mato el domingo (18 horas) les haría igualar a sus rivales con 11 puntos y alejarse de los puestos más bajos de la tabla. Las jugadoras de Diego Fernández llegan a la cita tras caer por 0-6 ante el Valladares y no conocen la victoria desde hace cinco jornadas, cuando ganaron por 2-3 al Unión Guardesa.

El Atlético Arousana se ha ido de vacaciones anticipadas. Esta jornada les toca descansar y ven peligrar su puesto de ascenso. Son segundas con 28 puntos, pero el Touro se coloca a tan solo un punto del equipo de Vilagarcía. Además, este mismo equipo les venció la pasada jornada por 3-1 facilitando esta posición.