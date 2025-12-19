Burgáns levanta el telón para despedir el año ante el Arteixo

Gregor controla un balón en el último partido en casa Gonzalo Salgado

El Club Juventud Cambados se despide mañana en Burgáns del 2025. Un año que ya es historia del club tras lograr el ascenso a Tercera RFEF, y que ahora esperan cerrar brindando una victoria a sus aficionados.

Los de Pénjamo reciben a las 16:30 horas a un Atlético Arteixo que llega lastrado por las bajas, y es que Posi no podrá contar con Moreta, Iván, Fer Gordo, Tome, Melo y Otero.

El velero amarillo necesita reencontrarse con la victoria tras dos derrotas consecutivas para alejarse de los puestos marcados en rojo. Enfrente tendrán a un Arteixo que también busca volver a puntuar de tres después de caer derrotado en la pasada jornada.

El cuadro de Posi llega a Cambados ocupando la duodécima posición de la tabla clasificatoria con 17 puntos, mientras los de Pénjamo se sitúan decimocuartos con 14, a dos de ventaja sobre el descenso.

Para medirse al Atlético Arteixo, Pénjamo cuenta con toda la plantilla disponible a excepción de Seydou, por expulsión, por lo que las opciones son mayores para el combinado cambadés.

Como locales, los de Pénjamo llevan dos victorias, un empate y cuatro derrotas en siete partidos. Unos registros que esperan mejorar ante el combinado de Posi, que en las últimas cinco jornadas solo perdió en una ocasión, el pasado fin de semana ante el CD Boiro por 0-1.

En lo que respecta a los registros goleadores, el Juventud Cambados, en el papel de local, acumula cuatro goles a favor y cuatro en contra. El Arteixo, por su parte, lleva 11 goles anotados como visitante y ocho en su contra.

Equilibrio

Si por algo se viene caracterizando el Club Juventud Cambados, incluso ya antes del ascenso a Tercera RFEF, es por su gran solidez defensiva. Pero una de las partes que lastra al cuadro amarillo es el ataque para hacer un bloque equilibrado.

En 14 jornadas, el Cambados acumula en total 11 goles a favor y 12 en contra, encomendándose en la mayoría de las ocasiones a la buena racha del atacante Diego Iglesias, y manteniendo mejores registros en el papel de equipo visitante con siete tantos.