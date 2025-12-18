Fin de semana especial para el Costado TKD de Boiro en la Copa Galicia

El equipo del Costado TKD Boiro en la Copa Galicia Cedida

El Costado TKD Boiro ha vivido un fin de semana muy especial con la Copa de Galicia de Parataekwondo celebrada en Nigrán. El club del Barbanza es pionero en esta disciplina inclusiva y ya ha sido organizador de diferentes competiciones. Aseguran que han apostando “desde el primer momento por una disciplina que representa valores fundamentales como la superación, la igualdad y el respeto”.

En este caso, el pabellón de Nigrán se designó como el centro de operaciones donde clubes y deportistas se dieron cita para practicar el deporte que les apasiona. Esta Copa de Galicia ha servido para reunir a participantes de todos los puntos de la comunidad poniendo “en valor el deporte inclusivo y el esfuerzo de los deportistas con discapacidad”.

Desde el club quieren destacar el “gran nivel competitivo, el compromiso y el espíritu de lucha” que han mostrado sus deportistas, los resultados son “un reflejo del trabajo constante que se realiza día a día en el tatami”, afirman. Una muestra del compromiso del club boirense con este deporte y con el desarrollo de la disciplina.

Una jornada diferente pero especial de Taekwondo donde los resultados de la competición pasan a un segundo plano mientras que los valores humanos y la inclusión social da un paso al frente para pasar a ser lo más importante.