Deportes

Patricia Simón se alza con el bronce el O Barco

La cutiense firmó un tiempo de 58' y 38'' segundos MMP para subirse al tercer cajón

Carlos Paz
Carlos Paz
18/12/2025 22:45
El equipo del Club Atletismo Cuntis en el Campeonato de España
El equipo del Club Atletismo Cuntis en el Campeonato de España
Cedida
El Club Atletismo Cuntis firmó un gran papel el pasado domingo en el Campeonato de España celebrado en el O Barco de Valdeorras. Hasta siete atletas del club participaron en esta prueba nacional y todos lograron mejorar sus marcas personales. 

Un día especial para Patricia Simón, que se hizo con la medalla de bronce en la categoría F45. La cutiense registró un tiempo de 58 minutos y 38 segundos MMP, mejorando su marca en más de siete minuto y consiguiendo, de esta manera, subirse al tercer cajón. La atleta se quedó a 3 minutos y 10 segundos de la medalla de oro

Además, otros atletas del club consiguieron grandes resultados como Gabriel Martínez que se hizo con el primer puesto en el 10 km máster M35 con un registro de 1h12’46”. Asi mismo, pero en categoría M45, Daniel García fijó su tiempo en 1 h 8’21”, finalizando en cuarta posición. Nati Rivas, en la categoría sub 20 firmó un noveno puesto con una marca de 25’33” MMT.

