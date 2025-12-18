Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Ocio, deporte e cultura únense na nova edición da ‘Ruta do Nadal BTT’

A alcaldesa de Ribeira, María Sampredo, asegura que esta cita deportiva “posibilitará desfrutar dos nosos recursos naturais sobre dúas rodas”

Carlos Paz
Carlos Paz
18/12/2025 20:30
Presentación do BTT Nadal Ribeira 2025
Presentación do BTT Nadal Ribeira 2025
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Ribeira volverá a ser o epicentro do deporte no Nadal. Nun acto na mañá do pasado xoves, a alcaldesa, María Sampedro, e o concelleiro de Deportes, Álex Vidal, presentaron a XV Ruta do Nadal BTT, que terá lugar o domingo 28 de decembro. O percorrido dará o pistoletazo de saída ás 9 horas desde o Complexo Deportivo da Fieiteira, mismo lugar onde se colocará a meta final. Espéranse que preto de 300 participantes poidan ser parte desta cita que “posibilitará ás persoas participantes desfrutar dos nosos recursos naturais sobre dúas rodas ao tempo que se practica deporte”, comentou a rexedora. Haberá dous percorridos, de 30 ou 40 quilómetros, que modificaran a súa dificultade segundo os metros de desnivel. Durante a proba, Álex Vidal confirmou que “se habilitarán dous puntos de avituallamento para repoñer forzas”. 

Unha cita organizada pola Concellería de Deportes xunto coa colaboración de a Asociación de Veciños de Carreira, Arousa NeO, Os Saltamontes, Sportbike e Dalle Pedal. Un exemplo da confraternación que existe entre Concello e asociacións do municipio. Esta carreira súmase ao resto de actividades xa organizadas para estas datas desde o Concello local. 

Moitos veciños xa teñen marcado este momento no seu calendario de Nadal. Esta cita deportiva xa está asentada no calendario de Nadal de Ribeira, xa que é a 15º edición que se celebra. “É unha maneira diferente de desfrutar do Nadal”, apuntou o edil no acto. Con todo, este percorrido permite apreciar as paraxes naturais que conforman a localidade, como destacaron e, Eduardo Iglesias e Juan Santos, en representación de Arousa NeO e Os Saltamontes, respectivamente. 

O prazo para inscripcións será na páxina web habilitada desde a organización e finaliza o día 23 de decembro ás 12 horas. O prezo para participar sitúase nos dez euros. A recollida de dorsais será o mesmo día da proba, desde as 8 horas ata as 8:45 horas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El equipo del Costado TKD Boiro en la Copa Galicia

Fin de semana especial para el Costado TKD de Boiro en la Copa Galicia
Carlos Paz
Los más de 3.500 kilos de cocaína incautados durante el operativo

Absueltos dos cambadeses acusados de pertenecer a una banda que introducía cocaína por el puerto de Marín
A. Louro
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Moraña, Sito Gómez

Moraña pacta con Rueda la construcción de una residencia pública para mayores
Fátima Pérez
Román Rodríguez acompañado de otros representantes políticos en el lugar de los trabajos

El conselleiro de Educación visita las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove
Sandra Rey