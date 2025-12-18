Ocio, deporte e cultura únense na nova edición da ‘Ruta do Nadal BTT’
A alcaldesa de Ribeira, María Sampredo, asegura que esta cita deportiva “posibilitará desfrutar dos nosos recursos naturais sobre dúas rodas”
Ribeira volverá a ser o epicentro do deporte no Nadal. Nun acto na mañá do pasado xoves, a alcaldesa, María Sampedro, e o concelleiro de Deportes, Álex Vidal, presentaron a XV Ruta do Nadal BTT, que terá lugar o domingo 28 de decembro. O percorrido dará o pistoletazo de saída ás 9 horas desde o Complexo Deportivo da Fieiteira, mismo lugar onde se colocará a meta final. Espéranse que preto de 300 participantes poidan ser parte desta cita que “posibilitará ás persoas participantes desfrutar dos nosos recursos naturais sobre dúas rodas ao tempo que se practica deporte”, comentou a rexedora. Haberá dous percorridos, de 30 ou 40 quilómetros, que modificaran a súa dificultade segundo os metros de desnivel. Durante a proba, Álex Vidal confirmou que “se habilitarán dous puntos de avituallamento para repoñer forzas”.
Unha cita organizada pola Concellería de Deportes xunto coa colaboración de a Asociación de Veciños de Carreira, Arousa NeO, Os Saltamontes, Sportbike e Dalle Pedal. Un exemplo da confraternación que existe entre Concello e asociacións do municipio. Esta carreira súmase ao resto de actividades xa organizadas para estas datas desde o Concello local.
Moitos veciños xa teñen marcado este momento no seu calendario de Nadal. Esta cita deportiva xa está asentada no calendario de Nadal de Ribeira, xa que é a 15º edición que se celebra. “É unha maneira diferente de desfrutar do Nadal”, apuntou o edil no acto. Con todo, este percorrido permite apreciar as paraxes naturais que conforman a localidade, como destacaron e, Eduardo Iglesias e Juan Santos, en representación de Arousa NeO e Os Saltamontes, respectivamente.
O prazo para inscripcións será na páxina web habilitada desde a organización e finaliza o día 23 de decembro ás 12 horas. O prezo para participar sitúase nos dez euros. A recollida de dorsais será o mesmo día da proba, desde as 8 horas ata as 8:45 horas.