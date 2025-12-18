Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Marcos Remeseiro: “El Boiro es uno de los equipos más difíciles de la categoría”

El futbolista no podrá estar en el verde ante su antiguo equipo por acumulación de tarjetas pero si irá a Barraña

Carlos Paz
Carlos Paz
18/12/2025 08:00
Marcos Remeseiro controla el balón ante el Noia en A Lomba
Marcos Remeseiro controla el balón ante el Noia en A Lomba
MONICA FERREIRÓS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Marcos Remeseiro es una de las piezas claves del Arosa de Gonza. Suma 1.531 minutos pero este domingo se perderá su primer partido debido a la acumulación de tarjetas. Un duelo importante ante “uno de los equipos más difíciles de la categoría”, el Boiro, equipo por donde ha pasado en su dilatada experiencia. “Guardo cariño a mucha gente que sigue en el club y a la afición a pesar del año complicado que me tocó vivir”, declara Remeseiro. 

No puede estar en el verde pero estará en la grada: “yo soy de los que va igual”, dice. Un duelo complicado ante un conjunto “en buena dinámica y que, yo creo, que va estar luchando por el play-off”. El Boiro está rozando los puestos de promoción, se encuentra fuera por la diferencia de goles, ya que empata a puntos con el Céltiga. El mediocentro cree que las claves pasan por ser ellos mismos “siendo valientes con balón y dominando el partido”. Además, dice que deben cuidar las transiciones, siendo contundentes en defensa. Suman ya tres porterías a cero en los últimos cuatro partidos, “¿por qué no hacer la cuarta en cinco?”. No quitan el ojo al terreno de juego de Barraña “que ya nos dijeron que estuvo algo embarrado”. 

El Arosa llega al partido como segundo clasificado con 26 puntos. Una victoria les haría marcharse al parón de Navidad en esa posición “afrontándolo con más tranquilidad”. Además, cree que les “permite demostrar donde queremos estar y cuales son nuestras aspiraciones”. Con todo, cree que este equipo tiene “mucho margen de mejora” y estar cerca del Compostela “por si pinchan en algún momento” ya que “si podemos ser primeros no queremos ser segundos”. 

Remeseiro se encuentra “muy cómodo y contento” independientemente de si es “dentro o fuera del campo. Me he aclimatado muy bien desde el primer día”. Marcos llegó a A Lomba después de jugar el año pasado en Segunda RFEF. “Con mi situación personal no podía irme de casa”. En el Arosa, “me demostraron que me querían tanto Gonza como Perú. Al final, tienes que estar donde te quieren”, comenta Marcos Remeseiro.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fran Blanco en la banda de A Senra durante el encuentro ante el San Martín

Fran Blanco: “Me siento muy orgulloso de esta plantilla y es un privilegio estar en el día a día”
Carlos Paz
pagina prueba copia

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo
Redacción
El ideal gallego

Proponen adjudicar la renovación de Pazo Torrado con una rebaja de 92.000 euros
A. Louro
Descarga del bivalvo en Tragove

Debacle en el inicio de la campaña: “Hai que asumir que non imos ter vieira este ano”
A. Louro