Marcos Remeseiro: “El Boiro es uno de los equipos más difíciles de la categoría”

Marcos Remeseiro controla el balón ante el Noia en A Lomba MONICA FERREIRÓS

Marcos Remeseiro es una de las piezas claves del Arosa de Gonza. Suma 1.531 minutos pero este domingo se perderá su primer partido debido a la acumulación de tarjetas. Un duelo importante ante “uno de los equipos más difíciles de la categoría”, el Boiro, equipo por donde ha pasado en su dilatada experiencia. “Guardo cariño a mucha gente que sigue en el club y a la afición a pesar del año complicado que me tocó vivir”, declara Remeseiro.

No puede estar en el verde pero estará en la grada: “yo soy de los que va igual”, dice. Un duelo complicado ante un conjunto “en buena dinámica y que, yo creo, que va estar luchando por el play-off”. El Boiro está rozando los puestos de promoción, se encuentra fuera por la diferencia de goles, ya que empata a puntos con el Céltiga. El mediocentro cree que las claves pasan por ser ellos mismos “siendo valientes con balón y dominando el partido”. Además, dice que deben cuidar las transiciones, siendo contundentes en defensa. Suman ya tres porterías a cero en los últimos cuatro partidos, “¿por qué no hacer la cuarta en cinco?”. No quitan el ojo al terreno de juego de Barraña “que ya nos dijeron que estuvo algo embarrado”.

El Arosa llega al partido como segundo clasificado con 26 puntos. Una victoria les haría marcharse al parón de Navidad en esa posición “afrontándolo con más tranquilidad”. Además, cree que les “permite demostrar donde queremos estar y cuales son nuestras aspiraciones”. Con todo, cree que este equipo tiene “mucho margen de mejora” y estar cerca del Compostela “por si pinchan en algún momento” ya que “si podemos ser primeros no queremos ser segundos”.

Remeseiro se encuentra “muy cómodo y contento” independientemente de si es “dentro o fuera del campo. Me he aclimatado muy bien desde el primer día”. Marcos llegó a A Lomba después de jugar el año pasado en Segunda RFEF. “Con mi situación personal no podía irme de casa”. En el Arosa, “me demostraron que me querían tanto Gonza como Perú. Al final, tienes que estar donde te quieren”, comenta Marcos Remeseiro.