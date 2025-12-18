Fran Blanco: “Me siento muy orgulloso de esta plantilla y es un privilegio estar en el día a día”

Fran Blanco en la banda de A Senra durante el encuentro ante el San Martín Gonzalo Salgado

Fran Blanco y David Gómez, más conocido como ‘Cheri’. ya preparan el trascendental partido del fin de semana. Primero contra segundo en un duelo de altos vuelos. San Pedro será testigo de encuentro de alto nivel. El mediocentro ya entrena con el grupo y “estoy a disposición de Fran”.

Entrenador y capitán tienen claro que el rival es un gran equipo con “jugadores de otra categoría”. Reconocen que es un partido en el que “vamos a sufrir pero tenemos que estar preparados”. La clave para ellos está en “minimizar sus virtudes y hacer las cosas casi perfectas para llevarnos los tres puntos”. Un partido especial para Fran Blanco, que vuelve a casa, “tengo muchos amigos aún dentro del club”. El técnico confirma que “me hace mucha ilusión y les deseo lo mejor... pero a partir del lunes”.

Para este partido, el club ha comunicado que habrá un autobús para aquellos aficionado que quieran acompañar al equipo en esta cita tan importante. El precio es de 5 euros y saldrá a las 15:30 horas del domingo desde A Senra. Para reservar asiente, el plazo es hasta el jueves a las 22 horas.

El preparador se siente “muy orgulloso del equipo y de su trabajo diario. Para mi es un privilegio ser su entrenador y compartir su día a día”. Para él, el secreto es el entrenamiento diario donde “el nivel de exigencia es máximo”. “Esa mezcla que tenemos de gente veterana con chicos jóvenes nos está ayudando y el cuerpo técnico supo dar con la tecla para encontrar el equilibrio”, afirma el capitán.

El Ribadumia se encuentra en una posición privilegiada que “si alguien nos lo llega a decir, decimos que es imposible”, dice Cheri. Son líderes, invictos y con 41 puntos. Sólo dos equipos han logrado cosechar empates ante el equipo de Fran Blanco. “Todos estamos teniendo oportunidades, salga quien salga compite y eso eleva el nivel”, comenta el capitán. Sin embargo, esta posición no es el objetivo del equipo: “todavía es muy pronto para fijarse objetivos a largo plazo. No podemos perder el foco del próximo partido y darle la máxima importancia, como venimos haciendo. Cuando estemos más cerca del final, ya veremos a que podemos optar sin renunciar a nada”, afirma el técnico. “Hay otros equipos que están hechos para ese primer puesto, nosotros no teníamos ese objetivo pero si podemos llegar a los últimos dos meses, ojalá”, comenta Cheri.

El capitán lleva nueve años en el club aurinegro. “Estuve quizás en la época dorada del equipo. Jugué Copa del Rey, jugué en tercera pero viví el lado oscuro de descender. Ahora me gustaría quitarme esa espina personal. Tuve opciones de salir todos los veranos, pero me quedo por lo cómodo que estoy y el grupo que hay”.

Después de esa época más complicada que finalizó con el Ribadumia en Primera Futgal, el mediocentro se queda “con ver como la gente está volviendo al campo". Uno de los objetivos que sí estaban marcados en el club. En verano, se dio un cambio de dirección donde “lo prioritario era recuperar ese sentimiento de pertenencia y generar esa identidad propia para que la gente vuelva al campo”, comenta Fran. En su plantilla cuenta con “nueve canteranos porque creíamos que teníamos que apostar por gente de la casa”. Los resultados hablan por si solos y el Ribadumia está asentado en los puestos nobles de la Primera Futgal.