El Club Atletismo Cambados presente en diferentes competiciones de Galicia

Basilio Camiña, Suso Pérez y Carlos González en la San Silvestre de Gondar Club Atletismo Cambados

El Cub Atletismo Cambados no deja de mostrar todo su potencial. Sus atletas se recorren la geografía gallega para dejar sus marcas y llevar por ellas el nombre del club. Este pasado fin de semana no fue menos y tres pruebas contaron con su representación.

Cerca de casa, en Gondar se celebró la San Silvestre de cinco kilómetros. Doble alegría para el club cambadés ya que dos de sus atletas se lideraron la prueba, tanto en la categoría masculina como femenina. Carlos González se llevó el oro con un tiempo de 17:33. Por su parte, fue Clara Sabarís, atleta de la escuela cambadesa, quien repetiría trono por segundo año consecutivo.

En Vigo se celebró la Milla Cidade de Vigo, donde 120 corredores se dieron cita en la mañana del pasado domingo para esta prueba homologada. José Luís Padín consiguió ser cuarto clasificado en la categoría M70, con un tiempo de 7:12.

La última de las pruebas se celebró en Ourense, Marta Serantes y José Luis Paz estuvieron presentes en la X carrera Pedestre de Ribadavia. Una prueba de nueve kilómetros donde participaron 454 corredores. Marta realizó un tiempo de 44:31, mientras que José Luis lo hizo en 45:47.