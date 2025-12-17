Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Camiseta y bufanda: el pack de Navidad del Villalonga

Solo habrá 30 unidades de esta promoción a un precio de 35 euros

Carlos Paz
Carlos Paz
17/12/2025 19:25
Romay conduciendo el balón en San Pedro ante el Tyde
Romay conduciendo el balón en San Pedro ante el Tyde
Gonzalo Salgado
Llega la Navidad y con ella los regalos. Papa Noel y los Reyes Magos están empezando a leer las cartas para viajar por todas las casas del mundo. Aprovechando estas fechas, el Villalonga ha decido lanzar una promoción especial para “lucir sentimiento celeste esta Navidad”. 

En el pack se incluyen la camiseta y la bufanda del equipo. El precio es de 35 euros pero su venta es limitada ya que han anunciado que solo habrá 30 unidades disponibles. 

Para hacerse con uno de estos, se debe contactar con algún miembro de la directiva. La venta, según dicen, se hará de forma directa desde el club. 

Sábado en San Pedro

El Villalonga ha decidido adelantar esta última jornada antes del parón al sábado. Será a las 19 horas ante el Choco, al que aventajan en solo tres puntos. La derrota en su último partido ante el Pontevedra B (3-1) le suma importancia a este encuentro para acercarse al play-off.

