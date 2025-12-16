Mi cuenta

Deportes

Yago Vicente bate el récord gallego pero se queda sin medalla de oro

El deportista finalizó a un par de décimas del primer puesto a pesar de su gran actuación

Carlos Paz
Carlos Paz
16/12/2025 16:56
Los deportistas del Club Vilagarcía antes del Campeonato de España
Los deportistas del CNS Vilagarcía antes del Campeonato de España
Cedida
El CNS Vilagarcía firmó una actuación excepcional en el Campeonato de España de Salvamento celebrado en Ourense. Sobre las aguas de la piscina Rosario Dueñas, Yago Vicente logró batir el récord gallego absoluto de 200 metros obstáculos, aunque no fue suficiente para ser medalla de oro, quedándose a un par de décimas. El deportista también firmó un tercer puesto en 100 metros combinada. Cerró su campeonato con otro bronce en 50 metros remolque

Por su parte, Noemí Espada también logró unos grandes resultados en la categoría junior. Un cuarto puesto en 200 obstáculos que la catapultó a la final A en la categoría absoluta, finalizando en quinta posición. Lo mismo le sucedió en la prueba 200 supersocorrista, donde su séptima posición le llevó, esta vez, a la final B absoluta, finalizando 13º. Irene González, en categoría júnior, se quedó muy cerca del podio con dos quintos puestos en 100 combinada y 200 obstáculos. 

Debutaron, en la división juvenil, Xoel Castro y Damián Lage, quienes en su primera participación lograron colocarse entre los diez primeros a nivel nacional. 

Magníficos resultados para el club de Vilagarcía que afronta la temporada nacional con “ambición, ilusión y con la sensación de que este equipo no deja de crecer”.

