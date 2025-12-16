Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

La caldense Lidia Aboy aumenta su medallero con tres bronces en el Nacional

El Acuático Umia desplazó a una decena de deportistas a la Piscina Rosario Dueñas, en Ourense, para disputar el Campeonato

Carlos Paz
Carlos Paz
16/12/2025 19:00
Los diez deportistas del Club Acuático Umia en el Campeonato de España
Los diez deportistas del Club Acuático Umia en el Campeonato de España
Cedida
El Club Acuático Umia consiguió unos grandes resultados en el Campeonato de España celebrado en Ourense. En la Piscina Rosario Dueñas tuvo lugar esta prueba estatal donde el club presentó a 10 deportistas: Lucía Buceta, Carlos Abella, Antón Loureiro, Lidia Aboy, Zoila Cabarcos, Roi Paz, Hugo Loureiro, Karolina Cascón, Abel González e Asier Ramos. Una competición con tres categorías: juvenil, junior y absoluto. 

Lidia Aboy firmó un espléndido campeonato con tres medallas de bronce en la división júnior. La caldense se subió al tercer escalón en las pruebas de 100 socorristas, con un tiempo de 1,03,57”, 200 supersocorristas, con un 2,38’’, y en 100 atleta, con un tiempo de 55,35’’. Además, también participó y fue finalista en la categoría absoluta de estas mismas pruebas, con dos octavos puestos en 100 socorristas y 200 supersocorristas, y una quinta posición en la prueba de 100 atleta. 

La participación del club se saldó con grandes resultados ya que, a parte de estas medallas, sumaron seis finales más gracias a la actuación de sus deportistas en sus respectivos ensayos. En la división absoluta, Karolina Cascón consiguió obtener dos 12º puesto en la final B de 100 combinada y en la de 50 rescate. Por su parte, Aiser Ramos, en la sección masculina, firmó un 11º puesto para la final B de 100 atletas. 

Roi Paz acabó su prueba con una octava posición en 200 obstáculos y un noveno puesto en los 200 supersocorristas en la categoría junior. En la sección femenina, Zoila Cabarcos firmó un 12º puesto en la prueba de 100 aletas. 

Lucía Buceta, por su parte en categoría juvenil, se quedó a solo un segundo de llevarse una medalla en la prueba de 100 socorristas, finalizando en quinta posición. Además, fue sexta en 200 supersocorristas. Unas jornadas que se saldaron con buenos resultados para el club de Caldas en este inicio de temporada.

