Diario de Arousa

Deportes

Jesús Barbeito: “Sabíamos que los puntos iban a acabar llegando”

El Portonovo venció 3-6 al Atios en su último encuentro. El mediocentro anotó el 2-2 y asistió en otro de ellos

Carlos Paz
Carlos Paz
16/12/2025 09:01
Jesus controlando el balón en Baltar_15590700
Jesús controlando el balón en Baltar
Perez FTS
El Portonovo está de dulce y uno de sus principales protagonistas es Jesús Barbeito. El mediocentro volvió a casa este verano y está encantado de “jugar en el equipo de mi pueblo, donde jugaba de pequeño y con amigos”. 

El inicio no fue fácil para un proyecto totalmente nuevo y los resultados no acaban de llegar a Baltar, lo cual levantó murmullo en el entorno. Sin embargo, de puertas para dentro las cosas eran bien distintas: “nosotros trabajamos igual desde el día uno. No cambiamos nada y sabíamos que los puntos iban a acabar llegando”, destaca Jesús. La clave para levantar esta situación fue “el vestuario porque el grupo que hay es muy bueno” apunta. 

Ahora el equipo suma cinco victorias consecutivas y asoma la cabeza por los puestos nobles de la clasificación. “Para nosotros esta racha significa bastante, esta racha de resultados nos da confianza”, afirma el mediocentro. Minso modificó esquemas y estructuras dentro del juego que permitieron que el equipo pueda mejorar sus resultados. Esta dinámica les permite “estar más tranquilos y se nota que el trabajo del equipo se está empezando a ver”. 

La última de la victoria fue en una de las plazas más complicadas de la categoría, en O Carballo, la casa del Atios, líder de la categoría. Un partido “que se pone cuesta arriba” pero al que “el equipo reaccionó muy bien y no se vino abajo en ningún momento”. El equipo local se puso por delante en el minuto 15 con un 2-0 pero el Portonovo le dio la vuelta. Llegaron con un empate a tres a los vestuarios pero “no nos volvimos locos y seguimos con el mismo plan de partido que teníamos”. 

Finalmente, se llevaron el gato al agua con un 3-6 que les permite sumar una victoria “muy trabajada” en un partido que “tuvimos controlado y fuimos superiores”, afirma Jesús, quien consiguió anotar el 2-2 con un buen disparo desde la frontal y repartió una asistencia que reafirma el gran momento por el que está pasando. El equipo de Baltar se coloca octavo en la clasificación con 22 puntos y se posiciona en una zona tranquila.

